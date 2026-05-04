۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳

سامانه فوریت‌های اداری مراجعات مردمی را کاهش می‌دهد

زنجان- معاون استاندار زنجان گفت: راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری با تسهیل پیگیری مطالبات مردم و افزایش اشراف مدیریتی، می‌تواند از حجم مراجعات مردمی در سطح استان بکاهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان که با حضور مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، با بیان اینکه راه‌اندازی و استقرار سامانه فوریت‌های اداری می‌تواند با تسهیل پیگیری مطالبات مردم و افزایش اشراف مدیریتی، از حجم مراجعات و تجمعات مردمی در سطح استان بکاهد، گفت: در ذیل شورای راهبری تحول اداری، کمیته‌ای مرتبط با مسائل اداری و خدمات اداری تشکیل شده که در آن موضوعات و مشکلات دستگاه‌ها بررسی می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت رصد مسائل مرتبط با فساد اداری افزود: لازم است فراوانی موضوعاتی که ممکن است منجر به فساد اداری شوند مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود در هر سازمان چه درخواست‌ها و موضوعاتی بیشتر مطرح می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به سامانه فوریت‌های اداری تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد این سامانه می‌تواند در شناسایی و پیگیری سریع مسائل مردم بسیار مؤثر باشد و به مسئولان در مدیریت و رسیدگی به مطالبات کمک کند.

وی با اشاره به افزایش برخی مراجعات مردمی اضافه کرد: متأسفانه در شرایطی که مردم نتوانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند، این نارضایتی‌ها گاهی در قالب تجمعات مردمی در مقابل استانداری بروز پیدا می‌کند.

