به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان که با حضور مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، با بیان اینکه راه‌اندازی و استقرار سامانه فوریت‌های اداری می‌تواند با تسهیل پیگیری مطالبات مردم و افزایش اشراف مدیریتی، از حجم مراجعات و تجمعات مردمی در سطح استان بکاهد، گفت: در ذیل شورای راهبری تحول اداری، کمیته‌ای مرتبط با مسائل اداری و خدمات اداری تشکیل شده که در آن موضوعات و مشکلات دستگاه‌ها بررسی می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت رصد مسائل مرتبط با فساد اداری افزود: لازم است فراوانی موضوعاتی که ممکن است منجر به فساد اداری شوند مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود در هر سازمان چه درخواست‌ها و موضوعاتی بیشتر مطرح می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به سامانه فوریت‌های اداری تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد این سامانه می‌تواند در شناسایی و پیگیری سریع مسائل مردم بسیار مؤثر باشد و به مسئولان در مدیریت و رسیدگی به مطالبات کمک کند.

وی با اشاره به افزایش برخی مراجعات مردمی اضافه کرد: متأسفانه در شرایطی که مردم نتوانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند، این نارضایتی‌ها گاهی در قالب تجمعات مردمی در مقابل استانداری بروز پیدا می‌کند.