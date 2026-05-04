تندباد شهر قم را درنوردید

به گزارش خبرنگار مهر، از بعد از ظهر روز دوشنبه وزش تندبادهای شدید با سرعتی بالغ بر ۸۰ کیلومتر بر ساعت پدیده گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا را برای شهر قم به دنبال داشته است.

بارش رگباری باران همراه با رعد و برق پراکنده از پیامدهای ناپایداری جوی هوای قم اعلام شده است.

کاهش دید افقی، خم شدن و شکستن درختان جوان و فرسوده و سقوط برخی اشیا از ارتفاع به خصوص در ساختمان‌ها نیمه کاره از جمله تبعات تندبادهای شدید امروز در قم بوده است.

برق مناطقی از قم و پردیسان نیز بر اثر آسیب به زیرساخت‌های انتقال برق دچار قطعی شد.

در محورهای مواصلاتی استان قم نیز به دلیل شدت وزش بارش باران و باد و گردو غبار رانندگان با کاهش دید مستقیم مواجه شدند و برخی از آنان برای عدم بروز حادثه در کنار جاده توقف کردند.

بنا بر پیش بینی هواشناسی، طی امروز تا روز چهارشنبه هفته جاری در برخی نقاط رگبار و رعدوبرق رخ خواهد داد و احتمال ورود گردوخاک با منشأ فراسرزمینی وجود دارد.

وزش باد و گردوخاک طی روز چهارشنبه شدیدتر خواهد بود و تغییرات دما طی روزهای آینده در قیاس روزانه محدود خواهد بود.