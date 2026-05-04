۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

سردار محبی: شناورهای متخلف با قدرت متوقف خواهند شد

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تحرکات دریایی مغایر با اصول اعلامی نیروی دریایی سپاه با مخاطرات جدی مواجه و شناورهای متخلف با قدرت متوقف خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین محبی، سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران در واکنش به بیانیه‌های بی‌پایه مقامات و نهادهای آمریکایی در موضوعات دریایی و خلیج فارس و اطلاعیه‌های موسسه تجارت دریایی انگلستان گفت: هیچ تغییری در روند مدیریت تنگه هرمز ایجاد نشده است. هرگونه تحرک دریایی شناورهای غیرنظامی و تجاری که منطبق با پروتکل‌های ترانزیتی صادره از سوی نیروی دریای سپاه باشد و از مسیر مشخص شده با هماهنگی صورت گیرد، دارای امنیت و سلامت خواهند بود.

سایر تحرکات دریایی مغایر با اصول اعلامی نیروی دریایی سپاه با مخاطرات جدی مواجه خواهند شد. شناورهای متخلف با قدرت متوقف خواهند شد.

ضروری است کلیه شرکتهای کشتیرانی و بیمه های حمل و نقل، به اطلاعیه ها سپاه پاسداران توجه داشته باشند.

زهرا علیدادی

