به گزارش خبرنگار مهر، ضیاءالدین نعمانی عصر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساختهای آموزشی اظهار کرد: توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی نیازمند مساعدت و مشارکت جدی خیران است و نقش آنان در بهبود سرانههای آموزشی شهرستان تعیینکننده خواهد بود.
وی با اشاره به عملکرد شهرداری در حوزه توسعه فضاهای ورزشی گفت: اقدامات انجامشده در این زمینه مناسب بوده و میتواند در ارتقای خدمات آموزشی و ورزشی شهرستان مؤثر باشد.
فرماندار سقز همچنین پیشنهاد کرد پژوهشسرا و رصدخانه دانشآموزی با مشارکت آموزش و پرورش و شهرداری احداث شود و افزود: اجرای طرحهای مشترک میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت آموزشی در شهرستان باشد.
در ادامه این جلسه، مدیر آموزش و پرورش سقز با اشاره به رویکرد مولدسازی گفت: در راستای بهرهبرداری بهینه از املاک آموزشی، آمادگی واگذاری فضاهای آموزشی مازاد در روستاها به دهیاریها وجود دارد.
در این نشست همچنین موضوعاتی از جمله تجاریسازی چمن مصنوعی شهید احمدی روشن، ساخت دبیرستان نمونه حجاب، احداث مدرسه خیرساز در محله مسجد گلستان و تعیین تکلیف املاک و زمینهای با کاربری آموزشی در محلات و روستاها مورد بررسی قرار گرفت.
