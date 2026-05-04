دستگیری کلاهبردار ۸ هزار میلیاردی مشهور به «پدر موبایل ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، در عملیات غافلگیرانه کارآگاهان پلیس آگاهی هرمزگان، کلاهبردار حرفه‌ای مشهور به «پدر موبایل ایران» هنگام خروج از بندرعباس دستگیر شد.

این مرد حدوداً ۵۰ ساله که با هویت جعلی و نام اختصاری (ع.ع) فعالیت می‌کرد با فریب بیش از ۷۵۰ نفر در استان اصفهان، بیش از ۸ هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده و متواری شده بود.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان در تشریح این خبر بیان داشت: متهم با معرفی خود بعنوان مدیرعامل شرکت و عضو هیئت‌مدیره یک هلدینگ و واردکننده رسمی تلفن همراه و تجهیزات هوشمند، اعتماد گسترده‌ای جلب کرده بود. این فرد پس از حدود یک سال فرار و زندگی مخفیانه بین اصفهان و بندرعباس، سرانجام با اقدامات فنی، شیوه و شگردهای پلیسی در یکی از ایست‌وبازرسی‌های استان هرمزگان توسط کارآگاهان زبده مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در دام قانون افتاد.

سرهنگ علی لشکری، رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان، اذعان داشت: حدود چهار سال پیش، فردی با نام مستعار (ع.ع)، شرکتی را با وعده فروش موبایل و تجهیزات هوشمند با قیمت‌های نازل راه‌اندازی کرد. این ترفند اولیه او را قادر ساخت تا مشتریان زیادی را جذب کند. پس از کسب شهرت با ایجاد حساب‌های کاربری در اینستاگرام، وعده‌های جذاب و تبلیغات گسترده را آغاز کرد و مردم را به خرید و همچنین سرمایه‌گذاری با نرخ سود بالا تشویق نمود.برای جلب اعتماد سریع‌تر او حتی به سرمایه‌گذاران اولیه سود ۴۵ درصدی پرداخت می‌کرد، این شگرد باعث شد تا تعداد قربانیانش به سرعت افزایش یابد. در نهایت این مرد شیاد با اجرای نقشه خود موفق شد مبالغ هنگفتی را از این طریق به جیب زده و پرونده کلاهبرداری کلان خود را رقم بزند.

وی افزود: با افزایش تعداد شاکیان و نزدیک شدن به افشای پرونده کلاهبرداری، متهم با ادعای مهاجرت به کانادا تلاش کرد شاکیان را گمراه کند.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان در این باره می‌گوید: این ادعا صرفاً نمایشی برای فریب بود،این کلاهبردار حرفه‌ای،با تغییر هویت، چهره و شغل خود به «سرمایه‌گذار در امور ملکی»، از اصفهان به هرمزگان گریخت،متهم قصد داشت با استفاده از موقعیت جغرافیایی این استان و امکان خروج از کشور، خود را از دسترس قانون دور نگه دارد. متهم گمان می‌کرد با این تغییرات، بتواند از چشمان تیزبین قانون پنهان بماند.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: متهم با نام مستعار «ع.ن» حدود هشت ماه در بندرعباس به همراه خانواده خود سپری کرد. در این مدت وی با تأسیس یک بنگاه املاک، جذب سرمایه شهروندان در امور ملکی، گرفتن پروژه‌های ساخت مسکن، سعی در عادی‌سازی حضور خود داشت و همزمان افراد را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کرد. اما نفس‌های آخر این کلاهبردار حرفه‌ای، زمانی شمرده شد که پلیس آگاهی استان هرمزگان با پیگیری‌های شبانه‌روزی، ردپای او را یافت.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان اعلام کرد: با رصد دقیق اطلاعاتی و به‌کارگیری روش‌های فنی پیشرفته، هویت واقعی و محل اختفای وی مشخص شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم در حالی که قصد داشت از بندرعباس به سمت یکی از جزایر و سپس خروج از کشور حرکت کند، در یک عملیات غافلگیرانه توسط مأموران پلیس آگاهی در یکی از ایست‌وبازرسی‌های استان دستگیر شد. در مخفیگاه وی کارت‌ها و بروشورهای تبلیغاتی کلاهبردار که با ظواهر فریبنده تلاش برای جذب قربانیان را داشت کشف شد. این دستگیری پایان کار مردی بود که با سوءاستفاده از اعتماد بیش از ۷۵۰ نفر توانسته بود سال‌ها در سایه قانون فرار کند.