کشف ۷ کیلو شیشه جاساز شده در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر در پوشش لوازم خانگی (یخچال) به سمت غرب کشور از طریق باربری با مشخصات معلوم، بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی استان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: در ادامه اکیپی از مأموران این پلیس به محل مورد نظر اعزام و با همکاری مدیریت باربری، یخچال و ۲ نفر متهم را شناسایی، دستگیر و به مقر منتقل کردند.

وی افزود: سپس در بازرسی از یخچال، ۷ کیلو و ۲۰۰ گرم شیشه در قالب ۷ بسته که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف و متهمان به همراه پرونده متشکله برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.