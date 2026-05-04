به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عباس‌نژاد عصر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهرستان رشت ضمن گرامیداشت روز شوراها اظهار کرد: شوراها همواره به نمایندگی از مردم در راستای حل مسائل و ‌مشکلات مردم در تلاش هستند تا در مسیر خدمت‌رسانی که رسالت واقعی آنان است گام بردارند.

وی گفت: در محاصره اقتصادی حاکم بر کشور جهت سربلندی و پیروزی رزمندگان اسلام در جنگ با استکبار وظیفه نمایندگان مردم، حفظ امید و روحیه وحدت‌ ملی در سطح جامعه و پشتیبانی از نیروهای مقاومت است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت ضمن تبریک روز کارگر تصریح کرد: کارگران قشر سختکوش جامعه در راستای پویایی چرخه کشور هستند به‌خصوص کارگران مجموعه شهرداری که در شرایط کنونی با همت مضاعف فعالیت داشتند.

عباس‌نژاد همچنین به جایگاه معلم اشاره و عنوان کرد: معلمان چراغ هدایت و نقش بی‌بدیلی در هدایت و تربیت نسل‌ها دارند لذا با توجه به این جایگاه مهم، نیازمند توجه و رسیدگی مجموعه حاکمیت و دولت به این قشر زحمتکش جامعه هستیم.

وی افزود: طبق شرایط کنونی فرصتی دوباره برای ارائه خدمت به شوراها داده شده است لذا در این بازه موظف هستیم با جدیت و انگیزه و همت بیشتر در راستای حل مشکلات مردم گام برداریم.

رییس شورای اسلامی شهرستان رشت ضمن خداقوت به کشاورزان گیلانی گفت: کشاورزی می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز کشور را در این شرایط حساس کشور تامین نماید لذا خوشبختانه با توجه به بارش‌های مکرر، مشکل کمبود آب وجود ندارد.

عباس‌نژاد اضافه کرد: هزینه بالای تامین کود و سموم، ادوات کشاورزی و ... سبب افزایش هزینه تولید شده است که در این راستا نیازمند توجه و تمرکز متولیان امر به این‌ مهم هستیم تا با کاهش هزینه تولید این محصولات ارزان‌تر به دست مردم برسد اما با روندکنونی برای تولیدکننده و مصرف کننده به صرفه نیست.

وی ضمن تاکید بر لزوم توجه به شوراها توسط مسئولان بیان ‌کرد: متاسفانه امروز با توجه به تمدید دوره ششم برخی دستگاه‌ها شوراها را جدی نمی‌گیرند این در حالی است که این ظرفیت قانونی در اختیار خدمتگزاران مردم در شوراها قرار گرفته است و همواره در کنار نهادهای دولتی پای‌کار هستند.

گفتنی است؛ در این جلسه به مشکلاتی همچون لایروبی انهار، لزوم ‌همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط درخصوص تامین آب کشاورزی، کمبود سرانه آرد، لزوم تقدیر از شوراهای شهر و روستا در حضور مسئولان استانی و ... اشاره شد.