قتل دختر جوان در شهرکرد؛ قاتل دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دختر جوان در شهرکرد توسط راننده تاکسی اینترنتی ربوده و پس از طی مسافتی در بیابانهای اطراف روستای کاکلک به قتل رسید.

با تلاش مامورین زحمتکش نیروهای انتظامی در کمترین فرصت راننده(قاتل) دستگیر شد.

متهم که با پوشش راننده اقدام به سوار کردن مقتول (زن جوان) کرده بود، در میانه مسیر قصد تعرض به او را داشته که با مقاومت شدید مقتول مواجه می‌شود. در ادامه، این فرد که در رسیدن به هدف خود ناکام می‌ماند، مسافر خود را به قتل رسانده و سپس جسد زن بی‌گناه را به منطقه کوهستانی آقبلاغ منتقل می‌کند.

متهم هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد پنهان این پرونده همچنان ادامه دارد.