به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد اسلامی بعد از ظهر دوشنبه در نشستی با معلمان ضمن تبریک هفته معلم، آموزش‌وپرورش را موتور محرکه پیشرفت و توسعه جوامع دانست و اظهار داشت: اگر امروز شاهد پیشرفت یک شهر یا استان هستیم، مرهون تلاش‌های بی‌دریغ نظام آموزشی است؛ ازاین‌رو برای دستیابی به توسعه پایدار، درک جایگاه بی‌بدیل معلمان ضروری است.

اسلامی با تأکید بر اینکه سرانه آموزشی برای مجموعه فرمانداری در اولویت قرار دارد، از پیشرفت قابل توجه پروژه‌های عمرانی خبر داد و گفت: با پیگیری فرمانداری و همکاری مدیران شهرستانی و اداره آموزش‌وپرورش، عملیات ساخت ۲۲ مدرسه در قرچک در دستور کار است که امید می‌رود مهرماه امسال به بهره‌برداری برسد و سرانه آموزشی شهرستان را افزایش دهد.

وی افزود: پیگیری برای رفع کمبود سرانه آموزشی با جدیت ادامه دارد و مسئولان قرچک با تمام توان پای کار آموزش‌وپرورش هستند.

در ادامه این جلسه، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری قرچک نیز ضمن تبریک هفته معلم، قبولی دانش‌آموزان قرچکی در دانشگاه‌های برتر استان و انتخاب تعدادی از معلمان این شهرستان به عنوان نمونه کشوری را گواهی بر تلاش‌های مجموعه آموزش‌وپرورش دانست.