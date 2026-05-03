استاندار تهران:پاسداشت مقام معلم نیازمند حمایت عملی از آموزش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم، طی پیامی ضمن تبریک این ایام، بر لزوم پشتیبانی عملی از نظام تعلیموتربیت، توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در سطح شهر و استان تهران تأکید کرد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
به نام خدا
هفته بزرگداشت مقام معلم، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از جایگاه والای معلمان فرهیخته کشور، بهویژه آموزگاران فهیم، پرتلاش و اثرگذار شهر و استان تهران است؛ معلمانی که با تعهد، دانش، صبوری و مسئولیتپذیری، در مسیر تربیت نسل آینده و اعتلای نظام تعلیموتربیت نقشآفرینی میکنند.
در این مناسبت ارجمند، یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی، بهویژه شهدای عرصه تعلیموتربیت را نیز گرامی میداریم.
بیتردید، پاسداشت مقام معلم تنها در تکریم زبانی خلاصه نمیشود، بلکه حمایت عملی از آموزش، توسعه فضاهای آموزشی، فراهمسازی بسترهای مناسب یادگیری و توجه به نیازهای جامعه فرهنگیان، از جلوههای مهم آن به شمار میرود.
از این منظر، تلاشها و نقشآفرینی مجموعههای آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران، آموزشوپرورش شهر تهران و ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران، اقدامی مؤثر در تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت تعلیموتربیت و گسترش فرصتهای برابر یادگیری در پایتخت و استان تهران است.
همچنین با توجه به شرایط موجود و استمرار فرآیند آموزش در بسترهای نوین و مجازی، تلاش معلمان، مدیران، فرهنگیان و دستاندرکاران نظام تعلیموتربیت در شهر و شهرستانهای استان تهران، همراه با پشتیبانی و همافزایی مجموعه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران، در حفظ کیفیت یادگیری، ارتقای سطح آموزشی و پیشبرد اهداف تعلیموتربیت، شایسته تقدیر و قدردانی است.
اینجانب ضمن تبریک هفته معلم و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، از تلاشها، همراهیها و خدمات ارزشمند جنابان عالی و مجموعههای تحت مدیریت شما در مسیر تعالی آموزش، توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در شهر و استان تهران قدردانی نموده، استمرار توفیقات شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
محمدصادق معتمدیان
استاندار تهران
