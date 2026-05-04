به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان رزاقی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین که در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد با اشاره به حجم بالای پرونده‌های رسیدگی‌شده اظهار داشت: در مجموع ۱۱ هزار و ۲۰۰ پرونده در استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد، ۱۳۹۹ پرونده در حوزه بهداشتی، دارویی و درمانی و یک هزار و ۷۲۳ پرونده نیز در حوزه خدمات بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین درباره برخورد با واحدهای متخلف افزود: در سال گذشته ۹۵ واحد صنفی پلمب و برای ۱۲۶ واحد صنفی نیز رأی به نصب پلاکارد تخلف صادر شد که از این تعداد، ۳۹ مورد پلمب و ۵۲ مورد نصب پلاکارد مربوط به مشاوران املاک بوده است. ۵۸ مورد سایر واحدها پلمب و ۶۶ مورد نیز مشمول نصب پلاکارد شدند.

رزاقی با اشاره به وضعیت تخلفات در حوزه نانوایی‌ها تصریح کرد: در این بخش، یک هزار و ۶۴۵ فقره پرونده وارده داشته‌ایم که از این تعداد، یک هزار و ۶۴۰ فقره مورد رسیدگی قرار گرفته است. مجموع محکومیت‌های صادره برای واحدهای نانوایی متخلف، ۴۸ میلیارد ریال بوده است.

وی گران‌فروشی را بالاترین تخلف از نظر فراوانی در استان عنوان کرد و گفت: ۲ هزار و ۵۷۱ مورد تخلف گران‌فروشی ثبت شده که از این میان، یک هزار و ۴۱۶ فقره پرونده به‌صورت مشترک با سایر دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین به آمار فروردین‌ماه امسال نیز اشاره کرد و افزود: در فروردین ۱۴۰۵، ۷۸۴ مورد پرونده وارده داشتیم که ۱۱۶ فقره از آن در شعب تعزیرات حکومتی تشکیل پرونده شده است.

وی میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها را ۱۳ روز اعلام کرد و آن را شاخصی مطلوب در مقایسه با سایر دستگاه‌های نظارتی دانست و گفت: این سرعت در رسیدگی، نتیجه هماهنگی خوب بین دستگاه‌ها و ارسال به‌موقع گزارش‌ها و پاسخ استعلامات است.

رزاقی در پایان با اشاره به فراوانی تخلفات در گروه‌های شغلی گفت: نانوایی‌ها بیشترین تخلف را داشتند و پس از آن، مواد غذایی، مرغ‌فروشی‌ها و سایر فروشگاه‌ها در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. همچنین بیشترین پرونده‌های اقتصادی از سوی سازمان جهاد کشاورزی و پس از آن از سوی اداره صمت و اتاق اصناف به تعزیرات ارسال شده است.