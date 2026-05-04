به گزارش خبرنگار مهر، رحیم محمدی صدر بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بازرسی و نظارت بر بازار، به تشریح موجودی کالاهای اساسی، آمار تخلفات صنفی و محورهای اصلی شکایات مردمی پرداخت.

وی با اشاره به پایش مستمر فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای استان گفت: موجودی کالاهای اساسی را به‌صورت مستمر رصد می‌کنیم. بر اساس آخرین آمار از فروردین و اردیبهشت‌ماه، ۹ تن برنج هندی و ۵۹ تن شکر در سطح فروشگاه‌ها موجود است.

محمدی صدر در خصوص علت نوسانات قیمتی برخی اقلام تصریح کرد: افزایش قیمت در برخی کالاها، ناشی از فعالیت واسطه‌ها بوده است. همچنین موجودی شوینده‌ها نیز افزایش یافته و در بحث تولید، هیچ مشکل خاصی نداریم.

معاون بازرسی صمت استان قزوین از اجرای گشت‌های مشترک روزانه با حضور چهار دستگاه نظارتی خبر داد و افزود: هم‌اکنون گشت‌های مشترکی را به صورت روزانه با حضور بازرسی صمت، امنیت اقتصادی استانداری، تعزیرات حکومتی و همکاران حوزه اقتصادی استانداری برگزار می‌کنیم.

وی با تأکید بر اولویت رصد انبارها و مراکز ذخیره کالا گفت: بیشترین تمرکز ما بر بحث انبارهاست تا بتوانیم انبارها و مراکز ذخیره کالا را به‌طور کامل رصد کنیم. علاوه بر این، هر اتحادیه موظف شده روزانه یک نیرو با یک وسیله نقلیه برای بازرسی به سطح بازار اعزام کند.

محمدی صدر در ادامه به ارائه آمار عملکرد نظارتی از زمان آغاز جنگ پرداخت و گفت: از شروع جنگ تاکنون، ۳۷۰ مورد بازرسی انجام شده که از این تعداد، ۲۷۸ مورد به تشکیل پرونده تخلفاتی منجر شده است.

وی با تفکیک این پرونده‌ها افزود: بیشترین موارد تخلف مربوط به خرده‌فروشی‌ها بوده است. همچنین ۵۶ مورد تخلف در حوزه تولیدی صنفی، ۲ مورد تخلف خدماتی و یک مورد تخلف در حوزه تولیدی صنعتی به ثبت رسیده است.

معاون بازرسی صمت استان قزوین با اشاره به آمار شکایات مردمی تصریح کرد: از ۱۰ تا ۱۲ فروردین‌ماه تاکنون، ۳۴۸ مورد شکایت در حوزه صمت ثبت شده که از این تعداد، ۲۰۶ مورد به‌صورت حضوری بوده و نیاز به کارشناسی داشته که در حال رسیدگی است. بقیه موارد نیز به اتاق اصناف و سازمان جهاد کشاورزی ارسال شده است.

وی در تشریح فراوانی شکایات مردمی گفت: ۳۸ درصد شکایات مربوط به نانوایی‌ها بوده که بیشترین فراوانی را داشته است. مردم عمدتاً از کم‌فروشی و گران‌فروشی نان شکایت کرده‌اند.

محمدی صدر افزود: ۱۹ درصد شکایات نیز در حوزه روغن، چند درصد مربوط به اقلام پروتئینی و سایر کالاهای اساسی و ۱۰ درصد هم مربوط به سایر کالاها بوده است. تمامی این گزارش‌ها مستقیماً از طریق مردم دریافت شده است.