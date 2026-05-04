به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، تشکیل جلسه داد و در ابتدای این نشست، وی به تبیین شرایط کشور و اولویتهای دولت پرداخت.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به تحولات اخیر و نقش تعیینکننده انسجام ملی گفت: دشمن در دیماه با هدف ایجاد بیثباتی و دوقطبیسازی جامعه وارد میدان شد، اما با رویکرد وحدتآفرین نظام، این پروژه بهطور کامل ناکام ماند.
وی افزود: در همان مقطع، برای نخستینبار کشتهشدگان حوادث دیماه از سوی دولت شهید تلقی شدند و همین نگاه، نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی و خنثیسازی سناریوی دشمن داشت؛ رویکردی که در جنگ رمضان به اوج رسید و انسجام ملی را تقویت کرد.
عارف با تأکید بر نقش مردم تصریح کرد: مردم طی بیش از ۶۰ شب حضور مستمر در صحنه، پای کشور و آرمانهای خود ایستادند و هر شب این حضور پرشورتر شد. این مردم صحنهگردانان اصلی جنگ رمضان هستند و دولت افتخار میکند خدمتگزار آنان باشد.
وی با اشاره به رشادت نیروهای مسلح کشور در برابر حملات دشمن خاطرنشان کرد: این مقاومت، معادلات جهانی را تغییر داد و نشان داد دوران یکجانبهگرایی، تحریم و نگاه قیممآبانه رو به پایان است.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر جایگاه راهبردی تنگه هرمز گفت: مدیریت تنگه هرمز حق مسلم ایران است و این ظرفیت، مصونیتی مهم در برابر فشارهای خارجی ایجاد میکند. جمهوری اسلامی ایران بهدنبال جنگ نیست، اما در صورت تحمیل، پاسخی قاطع خواهد داد.
وی همچنین با تأکید بر رویکرد همگرایانه ایران در منطقه افزود: جمهوری اسلامی ایران بهدنبال تقویت همدلی میان کشورهای منطقه است و امت اسلامی را یکپارچه میداند؛ رفتارهای خشن برخی دولتهای وابسته به آمریکا با مردم خود نیز پایدار نخواهد بود.
عارف با اشاره به مدیریت کشور در جنگ رمضان تصریح کرد: اداره کشور بر مبنای مقاومسازی اقتصاد و با اقتدار دولت انجام شد و در همین شرایط، اجرای برنامه هفتم پیشرفت با جدیت دنبال شد.
وی افزود: امنیت ملی ایجادشده، زمینهساز رشد قابل توجه در حوزه علم و فناوری شده است و دولت موظف است زیرساختهای لازم برای فعالیت نخبگان و بازسازی مراکز آسیبدیده را فراهم کند.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه تأمین معیشت مردم و ثبات بازار را از اولویتهای اصلی دولت دانست و گفت: کنترل قیمتها با جدیت دنبال میشود؛ اگرچه دولت مسئله گرانی را میپذیرد و آن را از مسیر اصلاحات ساختاری پیگیری میکند، اما موضوع مهمتر، گرانفروشی و سوءاستفاده در بازار است.
وی تأکید کرد: رویکرد دولت در گذشته بیشتر ارشادی بود، اما اکنون برخورد با گرانفروشیها باید قاطع، قانونی و تعزیراتی باشد و دستگاههای نظارتی موظفند بهطور جدی با این تخلفات برخورد کنند.
عارف با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بازسازی افزود: روند بازسازی منازل و واحدهای تجاری آسیبدیده آغاز شده و باید با اولویت بالا ادامه یابد و همزمان، اقدامات مؤثری برای احیا و تأمین انرژی صنایع انجام شده است.
معاون اول رئیسجمهور در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت انسجام ملی گفت: حضور مردم در صحنه باید تقویت شود و با ابتکاراتی همچون ایجاد میز خدمت در تجمعات مردمی، ارتباط مستقیم مدیران با مردم افزایش یابد. دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود تأمین معیشت مردم را در اولویت قرار داده و دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی را با جدیت دنبال میکند.
