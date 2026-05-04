استاندار قزوین: نتیجه بازرسی‌ از بازار باید برای مردم ملموس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین که در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، با اشاره به ضرورت تأمین پایدار مواد اولیه و ساماندهی وضعیت بازار، به دو محور اصلی «تأمین نیازها» و «کیفیت نظارت» پرداخت.

استاندار قزوین با تأکید بر لزوم به‌کارگیری همه ظرفیت‌های استان اظهار داشت: ظرفیت اتاق بازرگانی و دهیاری‌های استان باید برای رفع نیازها به کار گرفته شود و نیاز استان در حوزه مواد اولیه تأمین شود.

وی یکی از مشکلات اصلی را ضعف در فرآیند واردات دانست و افزود: بخشی از مشکلات ما ناشی از ضعف در حوزه واردات است که باید با تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت و رفع موانع قانونی، این مشکل برطرف شود.

نوذری تصریح کرد: تا زمانی که گره‌های واردات باز نشود، نیاز استان در حوزه مواد اولیه به‌طور کامل تأمین نخواهد شد. خوشبختانه رایزنی‌ها آغاز شده و امیدواریم به‌زودی شاهد گشایش در این بخش باشیم.

استاندار قزوین در بخش دوم سخنان خود، با لحنی انتقادی به وضعیت نظارت بر بازار پرداخت و گفت: یکی از دغدغه‌های مهم و روزمره مردم، اختلاف قیمت یک کالای مشخص بین دو مغازه است. این وضعیت، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.

وی با انتقاد از رویکرد آماری در بازرسی‌ها تأکید کرد: بازرسی‌ها صرفاً نباید دنبال آمار کمّی باشد. بازرسی از بازار باید به‌صورت کیفی، قاطع و مهم‌تر از همه، یکسان و بدون تبعیض انجام شود تا شاهد گران‌فروشی یا تخلف در بازار نباشیم.

نوذری با بیان اینکه نظارت‌های ضعیف، عامل اصلی افزایش قیمت‌های خودسرانه است، اظهار داشت: مردم باید نتیجه بازرسی و نظارت بر بازار را به‌صورت ملموس حس کنند. وقتی شهروندی می‌بیند یک کالا در دو مغازه با قیمت‌های متفاوت عرضه می‌شود، این یعنی نظارت مؤثر نیست.

وی با هشدار به فروشگاه‌های متخلف افزود: برخی از فروشگاه‌ها روزانه و خودسرانه اقدام به افزایش قیمت می‌کنند. باید با این افزایش‌های خودسرانه و بدون ضابطه، برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد. قیمت‌های متفاوت و غیرمنطقی کالاها، علاوه بر ایجاد نگرانی در میان مردم، به گرانی دامن می‌زند و آرامش بازار را بر هم می‌زند.

استاندار قزوین در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های نظارتی باید با قدرت، بدون ملاحظه و به‌صورت میدانی در بازار حضور داشته باشند و اجازه ندهند عده‌ای سودجو، سفره مردم را هدف قرار دهند.