شروع لیگ یک فوتبال ایران با دربی مسی های استان کرمان

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- الهام سرگزی: هفته بیست و چهارم لیگ یک فوتبال مردان درحالی روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت با ۹ دیدار برگزار می‌شود که در مهمترین این دیدارها دربی کرمان بین ۲ تیم مس کرمان و مس شهربابک در ورزشگاه باهنر کرمان از ساعت ۱۶:۴۵ دقیقه سوت خواهد خورد.

ال‌مسینو که پیش از این قرار بود در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ برگزار شود با توجه به جنگ معوقه شد و حالا با توجه به آرام شدن شرایط کشور بازی‌های لیگ یک قرار است از سر گرفته شود تا تکلیف تیم‌های صعود کننده به لیگ برتر و سقوط کننده به دسته پایین‌تر مشخص شود.

مسی‌های شهربابک که با رأی کمیته‌ استیناف و با توجه به اصلاح نواقص، سه‌ امتیاز کسر شده از این تیم به‌ دلیل عدم‌ دریافت مجوز حرفه‌ای به آنها بازگردانده شده حالا صدرنشین لیگ یک هستند و با انگیزه‌های مضاعف‌تری پای به دربی استان کرمان می‌گذارند.

شاگردان قاسم شهبا با ۴۷ امتیاز و با کسب ۱۳ برد، ۸ مساوی و ۲ باخت در صدر جدول قرار دارند و بزرگترین مدعی صعود به لیگ برتر محسوب می‌شوند.

در سوی مقابل مسی‌های کرمان قرار دارند؛ تیمی که با قرار گرفتن در رده ششم اگرچه باید اتفاقات زیادی بیفتد تا بتواند صعود کند، اما روی کاغذ هنوز شانس صعود برای این تیم نیز وجود دارد.

نارنجی‌های کرمان با ۸ پیروزی، ۹ تساوی و ۶ باخت با ۳۳ امتیاز در رده ششم جدول قرار دارند.

اگر شاگردان فرزاد حسینخانی در تیم مس کرمان بتوانند برنده دربی کرمان باشند، نه تنها خود را در جدول کمی بالا می‌کشند، بلکه پیروزی مهمی را نیز برابر صدرنشین لیگ کسب خواهند کرد؛ پیروزی که برای بالانشینان جدول هم شیرین خواهد بود.

حسینخانی، نیز درمورد تیمش گفته بود با توجه به شانس صعود، چشم به ۱۱ بازی باقیمانده دارند.

او درمورد آمادگی تیمش برای شروع مسابقات گفت: با توجه به تعطیلی مقطعی لیگ قطعا ما هم کار سختی برای شروع مسابقات و آمادگی بازیکنان داشتیم، اما رفته رفته شرایط بهتر شد و اکنون با حضور در رده ششم و شانسی که برای صعود داریم، چشم به ۱۱ بازی باقیمانده داریم.

وی ادامه داد: این هفته مقابل مس شهربابک که در جمع مدعیان حاضر است باید قرار بگیریم و شرایط را می‌توانیم بهتر از قبل به سود خودمان کنیم، باید از شوک تعطیلی مسابقات خارج شویم و قدر جایگاهی که در اختیار داریم بدانیم و برای سرنوشت بهتر بجنگیم.

سرمربی مس کرمان، در واکنش به احتمال بازگشت سه امتیاز مس شهربابک گفت: طبق اخباری که منتشر شده، این موضوع و کسر امتیاز به دلیل مشکلات مجوز حرفه‌ای بوده است و شرایط هم به شکلی نیست که این مجوزها دریافت شده باشد و بعید است که ۳ امتیاز بازگردد.

حسینخانی، تصریح می کند: با این حال ما تابع مسئولان برگزاری هستیم و تمرکزمان روی تیم خودمان است و تلاش خواهیم کرد به نتیجه مناسبی در مسیر هدفی که در پیش گرفته‌ایم دست یابیم.

تقابل مسی‌های کرمان و شهربابک می‌تواند تنور این مسابقات را برای ۲ تیم داغ کند.

این هشتمین مصاف ۲ تیم در لیگ یک فوتبال کشور است و در هفت بازی گذشته، ۲ پیروزی سهم کرمانی‌ها و یک پیروزی سهم شهربابکی‌ها بوده و ۴ بازی ۲ تیم نیز به تساوی رسیده است.

حال باید دید هشتمین ال‌مسینو بین کرمان و شهربابک به سود کدام تیم و شهر خواهد بود.