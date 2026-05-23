به گزارش خبرنگار مهر، درحالی دیدارهای دور برگشت نیمه‌ نهایی لیگ دسته اول امیدهای کشور برگزار شده است که تیم فوتبال امید گل‌گهر سیرجان و تیم فوتبال امید مس شهربابک نمایندگان استان علاوه بر اینکه به لیگ برتر صعود کردند، باید در فینال بازی‌ها مقابل یکدیگر قرار بگیرند و تکلیف قهرمان این دوره را مشخص کنند.

شاگردان محسن پرند در تیم فوتبال امید گل‌گهر سیرجان در دیدار برگشت نیمه‌ نهایی لیگ دسته اول امیدهای کشور، با نتیجه ۴ بر صفر سرخپوشان زنجان را شکست دادند.

گل‌گهری‌ها در مجموع دو دیدار با نتیجه ۵ بر ۱ پیروز شدند و علاوه بر صعود به لیگ برتر امیدهای کشور، راهی فینال مسابقات نیز شدند.

تیم فوتبال امید مس شهربابک نیز با پیروزی برابر تیم امید سپاهان در اصفهان در مجموع بازی رفت و برگشت موفق به صعود به لیگ برتر امیدهای کشور شد.

نارنجی پوشان که در بازی رفت در شهربابک با نتیجه یک بر یک به تساوی دست یافتند، در بازی برگشت با میزبانی سپاهان موفق شدند با گل‌های محمدامین وهاب‌زاده از روی نقطه پنالتی و محمدمهدی طهماسبی با نتیجه ۲ بر یک پیروز و در نهایت جواز حضور در فینال مسابقات را کسب کنند.

شاگردان مهدی خدایاری در بازی فینال برابر تیم گل گهر سیرجان دیگر نماینده استان کرمان به میدان خواهند رفت تا تکلیف قهرمان این سری از رقابت‌ها در استان کرمان مشخص شود.