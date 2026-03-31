چراغ سبز کرمان برای میزبانی بازی های متمرکز لیگ برتر فوتبال

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- الهام سرگزی: با توجه به اعلام فدراسیون فوتبال مبنی بر متمرکز شدن ادامه بازیهای لیگ برتر فوتبال و با توجه به شرایط جنگی، استان کرمان میتواند یکی از گزینههای میزبانی این مسابقات باشد.
به دلیل حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، مسابقات لیگ برتر فوتبال باید پیش از حضور تیم ملی به پایان برسد تا تیم ملی زمان کافی برای آمادگی این مسابقات را هم داشته باشد.
همچنین از طرفی دیگر حساسیت بالای جدول رده بندی در تعیین تیم قهرمان باعث اهمیت پیگیری این بازیها شده است.
حالا با توجه به تصمیم سازمان لیگ این بازیها قرار است پیگیری و به صورت متمرکز برگزار شود.
یکی از گزینههای میزبانی مسابقات متمرکز لیگ برتر فوتبال، استان کرمان است که با وجود زیرساختها و داشتن تیمهای متعدد شرایط خوبی در فوتبال کشور دارد.
روز گذشته دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ استاندار کرمان نیز در دیدار با روسای باشگاههای مس و رئیس هیئت فوتبال استان بر آمادگی استان برای میزبانی از ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال به صورت متمرکز تأکید کرد و گفت: استان کرمان شرایط امنیتی خوبی دارد و میتواند میزبان این مسابقات باشد.
محمدعلی طالبی، اعلام کرد: تعداد شهرستانهای دارای امکان میزبانی لیگ برتر، مزیت ویژه کرمان است که میزبانی مسابقات میتواند برای استان نقش برند امنیت و ایجاد شور و نشاط اجتماعی داشته باشد.
استان کرمان آماده میزبانی مسابقات لیگ برتر فوتبال است
رئیس هیئت فوتبال کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی این استان برای میزبانی متمرکز مسابقات لیگ برتر خبر داد و گفت: استان کرمان در بحث زیرساختهای فوتبال و داشتن استادیومها یکی از استانهای خوب کشور است و وضعیت مطلوبی دارد و ما آمادگی میزبانی از بازیها را داریم.
مهدی جهانشاهی، افزود: استان کرمان از لحاظ پراکندگی شهرهای درگیر در فوتبال حرفهای جایگاه اول را در کشور دارد و حداقل ۶ تا ۷ شهر استان درگیر مسابقات حرفهای در فوتبال است و زیرساختهای لازم وجود دارد.
وی با اشاره به اعلام آمادگی استاندار کرمان برای میزبانی بازیهای لیگ برتر فوتبال اضافه کرد: با توجه به اینکه استاندار کرمان نیز برای میزبانی مسابقات اعلام آمادگی کرده، استانداری، هیئت فوتبال و مسئولان برگزاری نیز هیچ مشکلی برای برگزاری مسابقات ندارند.
رئیس هیئت فوتبال کرمان با اشاره به پتانسیل این استان توضیح داد: ما استادیوم های متعددی در کرمان، سیرجان، سرچشمه، رفسنجان، شهربابک و ... داریم و از نظر اسکان نیز شرایط برای اردو زدن تیمها برقرار است.
جهانشاهی، افزود: کرمان جزو گزینههای پر پتانسیل است که باید ببینیم تصمیم فدراسیون چه خواهد بود و درصورتی که استان کرمان به عنوان میزبان مسابقات متمرکز فوتبال انتخاب شود استان آمادگی برگزاری آن را دارد.
حال با توجه به اعلام آمادگی از سوی استاندار کرمان و گفتههای رئیس هیئت فوتبال استان و آمادگی برای میزبانی مسابقات متمرکز لیگ برتر فوتبال و با توجه به شرایط ایمنتر و زیر ساختهای موجود باید دید آیا استان کرمان میتواند میزبان ادامه بازیهای لیگ برتر فوتبال باشد یا خیر؟
میزبانی که بدون شک نتایج مثبتی را در کرمان خواهد داشت و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر شرایط جامعه میتواند اتفاق خوبی را برای استان رقم بزند.
در یک ماه اخیر که کشور درگیر شرایط جنگی بود استان کرمان از نظر حملات دشمن شرایط ایمنتری داشت و همین موضوع در کنار بودن زیرساختهای لازم میتواند شانس این استان را برای میزبانی این مسابقات بالا ببرد و باید دید در نهایت چه تصمیمی گرفته خواهد شد.
گلگهر سیرجان و مس رفسنجان ۲ تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال هستند که گل گهر با ۳۶ امتیاز در رده چهارم و مس رفسنجان با ۱۵ امتیاز در رده شانزدهم جدول قرار دارند.
نظر شما