  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۱۸

اپراتورها نقشی در اعمال سیاست‌های مرتبط با فیلترینگ ندارند

اپراتورها نقشی در اعمال سیاست‌های مرتبط با فیلترینگ ندارند

در پی مطالبی با عنوان «قطع اینترنت سفید خبرنگاران توسط ایرانسل» به اطلاع می‌رساند، اپراتورها نقشی در پایش پهنای باند و تعیین یا اعمال سیاست‌های مرتبط با سطح دسترسی یا فیلترینگ ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مطالب منتشرشده با عنوان «قطع اینترنت سفید خبرنگاران توسط ایرانسل»، به اطلاع می‌رساند، اپراتورها نقشی در پایش پهنای باند و تعیین یا اعمال سیاست‌های مرتبط با سطح دسترسی یا فیلترینگ ندارند.

به بیان دیگر، اپراتورها نقش تأمین‌کننده پهنای‌باند را ندارند و اعمال سیاست‌های حاکمیتی در زمینه سطح دسترسی و پالایش محتوا، در لایه‌ای قبل از اپراتور اجرا می‌شود. اپراتورها صرفاً توزیع‌کننده اینترنت هستند و آن را به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسانند.

بر این اساس، در صورت بروز هرگونه مشکل یا قطعی موقت یا دائمی احتمالی در دسترسی متفاوت ارائه شده به برخی کاربران (از جمله خبرنگاران) توسط نهادهای تصمیم‌گیر، لازم است این مورد از نهادهای فوق پیگیری شود.

ایرانسل شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق را وظیفه خود می‌داند و ضمن پایبندی به قوانین و مقررات کشور و مصوبات نهادهای بالادستی، نسبت به توسعه خدمات فراگیر، باکیفیت، امن و با ثبات برای تمامی مشترکان، متعهد است.

کد مطلب 6820262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      یه ساعت اینترنتتون قطع شد صدای همتون رفت رو هوا . حالا اینترنت خیلیا شصت و هفت روزه قطعه .

    پربازدیدها

    پربحث‌ها