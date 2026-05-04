به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مطالب منتشرشده با عنوان «قطع اینترنت سفید خبرنگاران توسط ایرانسل»، به اطلاع می‌رساند، اپراتورها نقشی در پایش پهنای باند و تعیین یا اعمال سیاست‌های مرتبط با سطح دسترسی یا فیلترینگ ندارند.

به بیان دیگر، اپراتورها نقش تأمین‌کننده پهنای‌باند را ندارند و اعمال سیاست‌های حاکمیتی در زمینه سطح دسترسی و پالایش محتوا، در لایه‌ای قبل از اپراتور اجرا می‌شود. اپراتورها صرفاً توزیع‌کننده اینترنت هستند و آن را به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسانند.

بر این اساس، در صورت بروز هرگونه مشکل یا قطعی موقت یا دائمی احتمالی در دسترسی متفاوت ارائه شده به برخی کاربران (از جمله خبرنگاران) توسط نهادهای تصمیم‌گیر، لازم است این مورد از نهادهای فوق پیگیری شود.

ایرانسل شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق را وظیفه خود می‌داند و ضمن پایبندی به قوانین و مقررات کشور و مصوبات نهادهای بالادستی، نسبت به توسعه خدمات فراگیر، باکیفیت، امن و با ثبات برای تمامی مشترکان، متعهد است.