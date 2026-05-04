جهان بین: نبض اقتصاد جهان در دست ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد جهان‌بین شامگاه دوشنبه در اجتماع مردمی رشت با اشاره به حضور پرشور مردم اظهار کرد: حضور ۶۵ روزه مردم در خیابان‌ها سبب پیروزی در برابر ابرقدرتی مانند آمریکا شده است. آنچه میدان ما را پیروز کرد و قدرت حفظ تنگه هرمز را به ما داد، «خیابان زنده» بود.

جهان‌بین با اشاره به اینکه مسائل هسته‌ای و موشکی بهانه است نه علت، گفت: پیش از این مسائل نیز در جنگ هشت ساله تحریم شدیم و هواپیمای مسافربریمان در آسمان زده شد. امروز دعوا جنگ تمدنی است و اگر ایران اسلامی شکست بخورد، علم توحید بر زمین خواهد افتاد.

وی افزود: دشمن تاکنون به هیچ یک از اهداف خود از جمله تغییر نظام، از بین بردن توان موشکی و فتح سه‌روزه ایران دست نیافته است. امروز جمهوری اسلامی ایران یک ابرقدرت است.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد با یادآوری شکست میرزا کوچک خان جنگلی به دلیل نداشتن «منظومه قدرت» تأکید کرد: قدرت شرط بقاست. امروز جنگ به مرحله صبوری رسیده است؛ هرکس تاب‌آوری بیشتری داشته باشد پیروز می‌شود.

جهان‌بین هشدار داد: اگر به خاطر بی‌تابی، توافق ضعیفی امضا کنیم، سال‌ها زیر سایه تهدید خواهیم بود؛ اما توافق قدرتمند، جنگ را ریشه‌کن و اقتصاد را شکوفا می‌کند.

وی مهم‌ترین عامل قدرت کشور را «خیابان» دانست و گفت: اگر خیابان خالی شود، دست ولی خدا خالی می‌شود و کنترل تنگه هرمز را از دست می‌دهیم. تنگه هرمز از بمب اتم بالاتر است و کسی که آن را دارد، نبض اقتصاد جهان را در اختیار دارد.

جهان‌بین با تأکید بر لزوم برخورد با مفسد و محتکر و جلوگیری از تفرقه، خاطرنشان کرد: مردم رشت با همه سلایق، خیابان را ستون نظام محکم‌تر کردند. امروز با اعتماد کامل به رهبری و نیروهای مسلح، هر روز در برابر آمریکا و اسرائیل مباهله می‌کنیم.