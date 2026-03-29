۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

«تنگه هرمز» یا قتلگاه اعتبار آمریکا؛ تولد یک ابرقدرت جدید در جهان

بندرعباس- عملکرد ترامپ موجب تشدید بحرانِ فرسایش قدرت آمریکا شده است و لفاظی‌های ترامپ نمی‌تواند تأثیری در این فرسایش ایجاد کند، تنگه هرمز امروز قتلگاه اعتبار آمریکا حتی میان متحدانش است.

گروه استان‌ها- خبرگزاری مهر، علی ستاری: لفاظیِ تازه‌ و بی‌پایهٔ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اشاره به تنگه هرمز و نام‌گذاری طنزآمیز آن به «تنگه ترامپ» جلوه‌ای دیگر از جنونِ قدرت‌آلود و سرخوردگیِ راهبردیِ یک سیاستمدار است. همان کسی که جنگ را با هدف تغییر نظام در ایران کلید زد، امروز نه تنها به هیچ‌یک از اهدافِ اعلام‌شده‌اش دست نیافته، بلکه در عرصهٔ عمل، حتی از تضمین عبور امن شناورهای خود در این آبراه حیاتی نیز عاجز مانده است.

واقعا وقتی ناو بزرگی چون «آبراهام لینکلن» نمی‌تواند نزدیک تنگه شود چه انتظاری از ناوشکن‌های کوچکتر آمریکایی و دیگر کشورها و نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری وجود دارد که ترامپ جان آن‌ها را با لفاظی‌ها و عملیات روانی‌هایش به خطر می‌اندازد.

ترامپ و دست‌نیافته‌ترینِ وضعیت‌ها

در این میدانِ واقعیت‌های میدانی، ترامپ اکنون دست‌نیافته‌ترینِ وضعیت‌ها را تجربه می‌کند؛ از یک سو با زبانی گدایانه، به دنبال چتر حمایت کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است، و از سوی دیگر، هر روز ناچار است در صف استقبال از تابوت‌های سربازان آمریکایی بایستد؛ تصویری که به‌خوبی فاصلهٔ میانِ وعده‌های پوپولیستی و بهای سنگینِ جنگ‌افروزی را نشان می‌دهد.

بحرانِ اعتبار و فرسایشِ قدرتِ یک ابرقدرتِ سرگشته

این تناقضِ آشکار طمعِ تغییر نظام از یک سو و ناتوانی در تأمینِ امنیتِ خطوط کشتیرانی خود از سوی دیگر بیش از هر چیز، بحرانِ اعتبار و فرسایشِ قدرتِ یک ابرقدرتِ سرگشته را به نمایش می‌گذارد.

آقای ترامپِ قمارباز، پایان این جنگ، پایان معادله‌ای است که سال‌ها بر منطقه تحمیل کرده‌اید. آغازی است برای فروپاشی نظمی که آمریکا را در مرکز قدرت منطقه تصور می‌کرد.

تنگه هرمز ترازوی تاریخی است که کفه‌ی سنگینِ آن به سمت ایران خواهد چرخید و در آن سوی ترازو، آمریکا به سرعت وزن خود را در این منطقه از دست خواهد داد.

تغییر موازنه قدرت و آگاهی ملت ها بعد از پایان جنگ

اما مهم‌تر از جابه‌جایی موازنه‌ی قدرت، تغییری در آگاهی است. ملت‌ها و دولت‌هایی که نسل‌ها ذیل استثمار و اراده‌ی بیگانگان تعریف می‌شدند، این بار با چشمانی باز تجربه خواهند کرد که اراده‌ی آمریکا نه مقدس است و نه غیرقابل شکست؛ آنها خواهند آموخت که می‌توان این قدرتِ رو به زوال را از هر نقطه‌ای، با خواری و بی‌اعتباری، بیرون راند.

پایان جنگ، پایان یک دوران است؛ دورانی که در آن، هیچ‌کس جز خودِ ملت‌های منطقه، تعیین‌کنندهٔ سرنوشت‌شان نیست.

محمدباقر حاجی زاده کارشناس حقوق بین‌الملل و پژوهشگر حوزه علوم استراتژیک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تنگه هرمز از دیرباز یکی از حساس‌ترین مسیرهای دریایی جهان بوده است، گفت: گذرگاه هرمز با موقعیت باریک و منحصربه‌فرد، از دوران باستان تا امروز، همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در تبادلات تجاری و تحولات ژئوپلیتیکی داشته است. این تنگه، در کنار جزایر راهبردی پیرامونش، هم مسیر عبور کاروان‌های دریایی دوره‌های گذشته بوده و هم امروز یکی از مهم‌ترین شریان‌های انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود و همین ویژگی‌های جغرافیایی-تاریخی باعث شده که مطالعه هرمز نه‌فقط در حیطۀ جغرافیا یا حقوق دریاها، بلکه در سه حوزه کلیدی ژئوپلیتیک، تاریخ انرژی و معماری امنیت جهانی معنا پیدا کند.

وی افزود: شواهد تاریخی از قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی تا دوران استعمار مدرن نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ همواره برای کنترل این گذرگاه تلاش کرده‌اند. تسلط پرتغالی‌ها، رقابت صفوی-عثمانی، ورود کمپانی‌های تجاری اروپایی مثل هند شرقی و به‌دنبال آن نفوذ بازیگران جدیدتر، همگی نشان‌دهندۀ نقش مستمر هرمز در توازن قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.

این کارشناس حقوق بین‌الملل تاکید کرد: در دوران معاصر، این اهمیت نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه با رشد وابستگی جهان به انرژی خلیج فارس افزایش پیدا کرد. اتفاقات دهه ۱۹۷۰؛ به‌ویژه شوک نفتی ۱۹۷۳، سبب شد تنگه هرمز در مرکز توجه اقتصاد سیاسی جهان قرار گیرد. از همان دهه، با تثبیت نظام مالی موسوم به پترودلار (بر مبنای معاملات نفتی به دلار و بازیابی منابع در بازارهای مالی امریکا)، گذرگاه‌هایی که انتقال انرژی را ممکن می‌کردند، به حلقه‌های اصلی ساختار قدرت اقتصادی جهان و نظم آمریکایی پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شدند. در بسیاری از مطالعات انرژی، تنگه هرمز یکی از «مفصل‌های کلیدی» این معماری توصیف شده است؛ حتما تصویری که ایلان ماسک از اهمیت راهبردی تنگه هرمز توییت کرد را دیده‌اید.

جنگ رمضان فرصتی برای بازطراحی نقش ایران در منطقه خلیج فارس

حاجی زاده عنوان کرد: با تبدیل‌شدن نفت و گاز به اهرم‌های اصلی اقتصاد مدرن، این تنگه اهمیتی فراتر از یک مسیر تجارت دریایی پیدا کرد؛ اهمیتی که «جنگ رمضان» فرصت را برای ایران عزیز مغتنم کرد که نقش خود را در منطقه افزایش دهد چرا که بخش بزرگی از نفت صادراتی منطقه، و سهم قابل‌توجهی از گاز مایع جهان، از این مسیر عبور می‌کند. این پیوند میان جریان انرژی و مسیرهای دریایی، رابطه‌ای چندلایه میان امنیت عرضه، مدیریت عبور و نقش دولت‌های ساحلی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: ایران، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع انرژی و یکی از دو دولت ساحلی اصلی، نقشی دوگانه دارد؛ از یک‌سو بخشی از شبکه عرضه انرژی است و از سوی دیگر، بر بخشی از مسیر عبور نظارت می‌کند. این موقعیت دوگانه، در پژوهش‌های ژئوپلیتیک، همواره به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده در تحلیل رفتارها و سازوکارهای دریایی منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.

جزایر مسلط بر تنگه هرمز از منظر حقوق بین‌الملل دریاها

این کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: جزایر دهانه تنگه هرمز، از منظر حقوق بین‌الملل دریاها، نقش کلیدی در تعیین خطوط مبدأ، هدایت ناوبری، مدیریت آلودگی، امداد و نجات و سازمان‌دهی مسیرهای دریایی دارند. رژیم عبور ترانزیتی؛ که برای تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی تعریف شده؛ آزادی عبور کشتی‌ها را تضمین می‌کند، اما همزمان امکان وضع مقررات ایمنی، محیط‌زیستی و خدمات دریایی را برای دولت‌های ساحلی فراهم می‌سازد. این ترکیب میان آزادی عبور و مسئولیت‌های نظارتی، چارچوب اصلی تعامل حقوقی در این تنگه را شکل می‌دهد.

جنگ رمضان و فضای بازنگری در سازوکارهای دریایی وی ادامه داد: در جنگ منطقه‌ای اخیر که اهمیت تنگه هرمز را جهانی نشان داد، بار دیگر توجه گسترده‌ای را به نقش تنگه‌ها و کریدورهای انرژی جلب کرده است. تجربه تاریخی نشان داده که هر بار ساختار قدرت در اقتصاد انرژی یا نظام مالی جهانی دستخوش تغییر می‌شود؛ از شکل‌گیری پترودلار در دهه ۷۰ تا بزنگاه تاریخی جنگ کنونی؛ گذرگاه‌های راهبردی نیز موضوع بحث‌های جدید حقوقی و مدیریتی قرار می‌گیرند؛ بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که چنین دوره‌هایی معمولاً فرصت‌هایی برای بازاندیشی در مدیریت عبور، ارتقای سازوکارهای ایمنی، ایجاد استانداردهای جدید و بررسی تفسیرهای تازه از رژیم‌های دریایی فراهم می‌کنند. این روند کاملاً در چارچوب حقوق بین‌الملل و سابقۀ تاریخی تنگه‌ها قابل توجیه است.

وی خاطرنشان کرد: تنگه هرمز نیز در مقطع کنونی در جایگاهی قرار گرفته که می‌تواند آغازگر چالش‌های جدید دربارۀ چگونگی به‌روزسازی مقررات دریایی، انطباق آنها با تحولات انرژی و بهره‌گیری از تجربه تاریخی باشد.

    • IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      خداکمک کنه ،خداکمک کنه ،خداکمک کنه به ایران
    • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      از فضای جنگی حاکم نهایت استفاده را بکنید پایگاههای نظامی هواپیماها سربازان ساختمانها همه امکانات امریکا در کشورهای عربی منطقه را بزنید نهایت خسارات جانی مالی به شیطان بزرگ را بزنید تا طعم جنایتکاری و جنگ افروزی تجاوز را خوب بفهمد
    • ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      یاعلی مدد
    • IR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      اگر این تنگه هرمز در اختیار امریکا و خوک زرد بود انواع تعرفه ها عوارض مالیاتها جیب زنی ها خفت گیریها کرده و درآمدهای هنگفت کسب مینمود لطفا از این فرصت طلایی پیش آمده نهایت استفاده را بکنید از کشتی های عبوری عوارض متناسب که حق ملت ایران است و سالها رها شده بود را اخذ و برای کشور درآمد کسب کنید تا خوک زرد و نتانیابو بسوزند کور نابود شوند انشالله. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد با نابودی امریکا اسراییل.
    • IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      یکی از اشتباهات جاهلانه خطرناک خوک زرد در تجاوز و حمله نظامی بی محابا به ایران این بود که امریکا را ابر قدرت اول جهان خیلی قوی و بی رقیب می دانست و ایران را یک کشور ضعیف ولی در عمل با تناقضات عمیق محتوای تاریک ذهنیات خل و مریض خودش با واقعیات آشکار موجود قدرت قوی ایران مواجه شد تودهنی شدید محکم از ایران خورد الان گیج حیرانه نمیداند چه بکند !؟
    • به IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      جمهوری اسلامی ابر قدرت جدید جهان است
    • IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      تسلط ، کنترل و اخذ عوارض و حقوق عبور مرور بر تنگه هرمز حق ایران است رهایش نکنید و مافات را جبران کنید تا با افزایش درآمد ارزی کشور گرانیها رفع و کالاها و خدمات در کشور ارزان شوند به کوری چشم خوک زرد دزد جهانخوار طمعکار سیری ناپذیر گداطینت لاشخور فاسد !
    • IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      پدافند هوایی را تقویت کنید جنگنده ها پهپادها را بزنید جلوی خسارات عظیم جانی مالی این مهاجمان را بگیرید
    • IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      کنترل تنگه هرمز را رها نکنید از کشتیهای عبوری امریکا و طرفدارانش عوارض عبور مرور سنگین بگیرید برای کشور درآمد ارزی کسب کنید جبران مافات کنید که عوارض نمیگرفتید همه دنیا آزادانه رفت آمد میکردند پدر ترامپ و امریکای جهانخوار را باید درآورد خوک زرد و حامیانش را به خاک سیاه نشاند به امریکائیها وصهیونیستهای دزد جهانخوار متجاوز نباید رحم کرد و الا همه دنیا را نابود همه مردم را به خاک سیاه مینشانند نباید گذاشت به قدرت ثروت مفت دست پیدا کنند خوک زرد گستاخ علنا واق واق میکند که به نفت ایران طمع دارم
    • IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      شیطان زرد در باتلاق خودساخته مثل خر در گل مانده!
    • IR ۰۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      شیطان زرد امریکا ایران را هم خیلی دست کم گرفته بود ولی الان عین خر در گل فرو مانده و گرفتار . امریکائیها اروپائیها از قرون گذشته به تجاوز دزدی قتل غارت یغما استعمارگری چپاول مال سرزمین دیگران عادت کرده اند هنوز از سرشان بیرون نرفته . ترامپ خوک وحشی چپاولگر در ایران سرش به سنگ محکم خورده . ایران مقتدر شاخهای این گراز وحشی را شکست مرگ بر امریکا مرگ بر صهیونیست دو کشور جعلی دزد .
    • IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      تنگه هرمز قتلگاه سگیونیستها سربازان متجاوز خوک زرد و دفن اعتبار هیمنه ابهت پوشالی شیطان بزرگ برای ابد است مرگ بر امریکا مرگ بر سگیونیست مرگ بر خوک زرد مرگ بر نتان یابو مرگ بر آل سعود حرامیان زمان
    • IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      لطفا در تنگه هرمز عوارض عبور مرور اخذ و درآمد ارزی کشور را بالا ببرید امسال ارزانی و رفع تورم و گرانی باشد به کوری چشم خوک زرد با این کار با تحریمهای او مقابله به مثل کنید و گرانی تورم را به امریکا اروپا منتقل کنید تا مزه تحریم تورم گرانیهای دوران تحریم ملت ایران را بچشند لعنت مرگ بر خوک زرد وحشی عصبی دیوانه بی مغز بی وجدان

