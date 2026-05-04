به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی پیامی به حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ نعیم قاسم دبیرکل کل حزب الله لبنان صادر کرد که این پیام به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ﴾ ﴿إِن یَنصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ﴾ جناب علامه مبارز شیخ نعیم قاسم؛ رهبر مقاومت اسلامی در لبنان (حفظه‌الله تعالی و رعاه) سلام علیکم و رحمة الله و برکاته از دل میدان برای جناب‌عالی می‌نویسم؛ آنجا که شعله‌های آتش زبانه می‌کشد و غرش توپخانه در همه‌سو طنین افکنده است؛اما فراتر از تمام این هیاهوها، صدایی برمی‌خیزد که نه بانگ رعد خاموشش می‌کند و نه هیچ دودی آن را فرومی‌نشاند. ﴿وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ﴾ وعده الهی هرگز تخلّف‌پذیر نیست و سپیده پیروزی، هرچه تاریکی تجاوز فزونی گیرد، نزدیک‌تر می‌شود. جبهه مقاومت، که بر منطق آسمانی و سنت‌های تغییرناپذیر الهی استوار مانده، با اطمینان و یقین به پیش می‌رود؛ زیرا به تکیه‌گاهی تکیه دارد که هرگز شکست نمی‌پذیرد و به یاوری دل سپرده است که اولیای خویش را وانمی‌گذارد. در این مقام، با نهایت تجلیل و تکریم، یاد کاروان‌های شهیدانی را گرامی می‌داریم که در مسیر عزت و کرامت به شهادت رسیدند؛ و در پیشاپیش آنان، امام شهید و رهبر الهام‌بخش، آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، و نیز شهید مقدس و فرمانده کم‌نظیر و تاریخی، حضرت سید حسن نصرالله، که بصیرتش چراغ راه مجاهدان، سخنش راهنمای مقاومت، و خون پاکش تجدید عهدی ماندگار برای برافراشته ماندن پرچم جهاد تا تحقق وعده نصرت الهی بود. ای فرمانده شجاع، رزمندگان قهرمان شما فرزندان ایمان و فداکاری وجدان جهانی را که زیر بار سکوتی شرم‌آور سنگین شده و بر اثر مواضع سست و بی‌رمق به رخوت افتاده بود، بیدار کردند. آنان با خون خود درس‌هایی نگاشتند که روزگار هرگز آن‌ها را از یاد نخواهد برد و با ایثار خویش حماسه‌هایی آفریدند که نسل‌ها آن‌ها را روایت خواهند کرد. همچنین، ملت بزرگ لبنان، با مردان، زنان و جوانان صبورش، الگویی بی‌نظیر از پایمردی و استواری را به جهان ارائه کرده، تا جایی که مقاومت مردمی‌اش نماد عزت و منبع الهامی برای همه ملت‌های تشنهٔ آزادی و کرامت شده است. عظمت این مقاومت تنها در سلاحش نیست، بلکه در ارادهٔ ملت زنده‌ای است که آن را در آغوش کشیده و همراه آن، بارِ فداکاری‌ها را به دوش کشیده است. جنوب امروز، تنها یک سرزمین نیست، بلکه قلبی است که شرافت در آن می‌تپد و کرامت را در رگ‌های بشریتِ فرسوده تزریق می‌کند. آنجا گورستانی برای تانک‌های «مرکاوا»یی شده که دشمن همواره به آن فخر می‌فروخت و عرصه‌ای برای حماسه‌های جاودانه‌ای که فرزندان مکتب شهادت نگاشتند. ﴿کَم مِّن فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ شما تصویری درخشان از اراده‌ای شکست‌ناپذیر و ملتی توانا در شکستن افسانه‌های نظامی و آشکارسازی ناپایداری اشغالگر هرچند ماشین جنگی‌اش عظیم باشد- و در هم کوبیدن خانه‌ی عنکبوتی‌اش به جهان ارائه داده‌اید. همچنین، وحدت محور مقاومت و یکپارچگی نیروهای آن در عرصه‌های گوناگون، امروز به حقیقتی استوار تبدیل شده که بر اراده‌ای آگاهانه و رهبری‌ای حکیمانه استوار است و بیانگر پیوندی ژرف میان نیروهای ملت آزاده‌ای است که بر هدفی واحد گرد هم آمده‌اند: دفاع از کرامت و ایستادگی در برابر ستم و تجاوز. فرزندان مقاومت، دل از جلوه‌های فریبنده دنیا بریدند و با دل‌هایی سرشار از ایمان و جان‌هایی مشتاق شهادت، تحت رهبری حکیمانه و شجاعانه جناب‌عالی، در مسیر ایثار و فداکاری گام نهادند. آنان درهای عشق الهی را به روی هر جوینده حقیقت گشودند و جان‌های تشنه وصال پروردگار را در روزگاری که تهی‌شدگی معنوی و افول اخلاقی شدت یافته است، سیراب ساختند. ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ﴾ و شگفت‌آورتر آن‌که تیر مقاومت در هدف‌گیریِ دشمن حقیقی به خطا نرفت، و این خود نشانه‌ای روشن از صفای بصیرت جوانان آن و حکمت رهبری‌ای است که مسیر را با ثبات و دوراندیشی ترسیم می‌کند. دشمن روی برخی لغزش‌های داخلی حساب کرده بود تا فتنه‌ای درونی بیافریند و آتشی در میان شما برافروزد، یا نبردی فرعی و حاشیه‌ای تحمیل کند تا توان شما را فرسوده و نیروی شما را پراکنده سازد. اما شما آن‌گونه که تاریخ از شما به یاد دارد این توطئه را ناکام گذاشتید و مکر او را به شکستی آشکار و نقشه‌های زهرآگینش را به خاکستری بر بادرفته بدل ساختید. همچنین در این زمینه تأکید می‌کنیم که حوزه‌های علمیه، مراجع دینی و جمع کثیری از عالمان در جهان اسلام، در کنار این مقاومت مبارک ایستاده‌اند و حمایت کامل خود را از آن به ویژه از مقاومت سرفراز لبنان اعلام می‌کنند و آماده‌اند هرگونه پشتیبانی معنوی، علمی و عملی را برای یاریِ راه حق و عدالت به کار گیرند. بی‌تردید، پیروزی‌ای که خداوند به مجاهدان وعده داده است، امروز در راست‌ترین معنای خود نمایان می‌شود. بشارت‌های این پیروزی با هر لحظه پایداری و با هر موضعی آشکار می‌گردد که ثابت می‌کند حق پیروز است هرچند زمان به درازا انجامد و باطل نابودشدنی است هرچند بانگش بلند باشد. ﴿وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ﴾ این پایداری فرخنده را به جناب‌عالی تبریک می‌گوییم و حمایت خود را با همه توان از شما اعلام می‌داریم، و از خداوند متعال مسئلت داریم که توفیق و استواری را همواره نصیب شما گرداند، و به دستان شما پیروزی کامل و زوال اشغال را رقم زند، و شما را منشأ خیر و بازدارنده شر قرار دهد. ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا﴾ والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَی أَمْرِهِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ﴾