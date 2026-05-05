۱۷ هکتار از اراضی ملی در چالوس آزادسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور شامگاه دوشنبه دررجلسه بررسی راهکارهای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت از اراضی ملی، اظهار کرد: طی سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵ هکتار از اراضی ملی در سطح شهرستان آزادسازی شده و در سال ۱۴۰۵ نیز ۲ هکتار از این اراضی رفع تصرف شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات نظارتی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول افزود: حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیازمند همکاری مستمر و جدی همه نهادهای مرتبط است.

یوسف‌پور با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در این حوزه تصریح کرد: اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان، به‌ویژه کشاورزان، نقش مهمی در صیانت از اراضی کشاورزی دارد، چرا که این زمین‌ها پشتوانه معیشت خانوارها به شمار می‌روند.

نماینده عالی دولت در چالوس همچنین بر نقش دهیاران در پیشگیری از تخلفات تأکید کرد و گفت: دهیاری‌ها باید با نصب تابلوهای اطلاع‌رسانی در ورودی روستاها، زمینه گزارش‌دهی سریع تخلفات را برای مردم فراهم کنند.

وی از تشکیل تیم بازرسی برای ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: ساماندهی فعالیت مشاوران املاک در دستور کار قرار دارد و با واحدهای فاقد مجوز قانونی برخورد خواهد شد.

فرماندار چالوس در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم دقت در حفظ حریم رودخانه‌ها و نهرها تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های متولی باید نظارت بیشتری بر این حوزه داشته باشند تا از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در این محدوده‌ها جلوگیری شود.

در پایان این جلسه بر تقویت نظارت‌های میدانی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استمرار اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با تخلفات و حفاظت از اراضی ملی تأکید شد.