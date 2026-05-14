به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه پیشگیری و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان پاوه عصر پنجشنبه به ریاست فرماندار این شهرستان و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد و آخرین وضعیت تخلفات ساختمانی و اقدامات نظارتی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، فرزاد الماسی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی در مقابله با تخلفات ساختمانی اظهار کرد: ادامه بی‌توجهی به وظایف قانونی می‌تواند بافت بومی و گردشگری پاوه را با آسیب‌های جدی مواجه کند.

وی با اشاره به ثبت بیش از ۱۰۱ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در یکی از روستاهای شهرستان افزود: این حجم از تخلفات برای منطقه‌ای با ظرفیت محدود شهری و روستایی نگران‌کننده است و در صورت تداوم، مشکلات گسترده‌ای در حوزه زیرساخت، ترافیک و خدمات شهری ایجاد خواهد شد.

فرماندار پاوه تصریح کرد: برخی سازندگان بدون دریافت مجوز قانونی اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند و سپس برای دریافت انشعابات آب، برق و گاز مطالبه‌گری دارند؛ در حالی که این روند به تدریج هویت معماری و ظرفیت گردشگری منطقه را از بین می‌برد.

الماسی با مقایسه وضعیت پاوه با مناطق گردشگری موفق کشور گفت: در شهرهایی مانند ماسوله و بسیاری از روستاهای گیلان، ضوابط ساخت‌وساز با دقت اجرا می‌شود و نما و معماری ساختمان‌ها متناسب با بافت بومی حفظ شده است، اما در پاوه شاهد ناهماهنگی و بی‌نظمی در ساخت‌وسازها هستیم.

وی همچنین به مشکلات ترافیکی شهر اشاره کرد و افزود: احداث ساختمان‌های چندطبقه بدون تأمین پارکینگ، وضعیت تردد و توقف خودروها را در شهر بحرانی‌تر کرده و این روند باید متوقف شود.

فرماندار پاوه از تشکیل گشت‌های مشترک نظارتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی، دادستانی، شهرداری، محیط زیست و جهاد کشاورزی خبر داد و تأکید کرد: برخورد با تخلفات باید از همان مراحل ابتدایی ساخت‌وساز انجام شود و نباید اجازه پیشرفت پروژه‌های غیرمجاز داده شود.

وی ادامه داد: برای دستگاه‌هایی که نسبت به تذکرات قبلی بی‌توجه بوده‌اند، نامه ترک فعل صادر خواهد شد و روند پیگیری این موضوع با جدیت ادامه پیدا می‌کند.

الماسی در پایان خاطرنشان کرد: اگر امروز در برابر تخلفات ساختمانی برخورد قاطع صورت نگیرد، در آینده با بحران‌های جدی زیست‌محیطی، شهری و اجتماعی روبه‌رو خواهیم شد و نسل‌های آینده نسبت به عملکرد امروز مسئولان قضاوت خواهند کرد.