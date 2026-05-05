۱۳۰۰ قطعه زمین در اردستان آماده واگذاری به طرح گروه ساخت است

محمدعلی نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی شامگاه دوشنبه مردم اردستان اظهارکرد: با پیگیری‌های مداوم در سطح شهرستان و استان، حوزه زمین و مسکن اردستان طی سال‌های اخیر روند روبه‌رشدی داشته و در مقایسه با دیگر شهرستان‌های استان اصفهان از وضعیت قابل قبولی برخوردار است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در روستاهای شهرستان افزود: در سطح روستاها تاکنون حدود سه‌هزار قطعه زمین مسکونی الحاق و آماده واگذاری شده است. همچنین در بخش شهری و با همکاری اداره راه و شهرسازی، حدود دو هزار قطعه زمین در شهرهای اردستان، زواره و مهاباد تأمین شده که در قالب اجاره ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

نریمانی با تشریح وضعیت طرح تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرستان تصریح کرد: تاکنون ۲۹۴ قطعه زمین از سوی راه و شهرسازی به بنیاد مسکن تحویل شده و هم‌اکنون حدود ۴۷۸ واحد مسکونی ویژه این اقشار در حال ساخت است. به گفته وی، ۱۴ واحد در شهر زواره تحویل شده و ۲۴ واحد دیگر در مهاباد نیز مراحل پایانی تکمیل را طی می‌کند.

مدیر بنیاد مسکن اردستان با تأکید بر اینکه مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و خانوارهای دارای دهک یک تا چهار درآمدی می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند، اظهار کرد: هدف بنیاد، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و فراهم‌سازی امکان خانه‌دار شدن آن‌هاست.

وی سپس به وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن در شهرستان اشاره کرد و گفت: در قالب «طرح گروه‌ساخت»، حدود یک‌هزار و ۳۰۰ قطعه زمین مسکونی در شهرهای اردستان، زواره و مهاباد الحاق و آماده واگذاری است.

نریمانی ادامه داد: در شهر اردستان نیز ۷۲ واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن در حال ساخت است که ۲۴ واحد آن سال گذشته تحویل متقاضیان شد. وی ابراز امیدواری کرد ۲۴ واحد دیگر نیز طی یک ماه آینده آماده تحویل شود.

مدیر بنیاد مسکن اردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش روستایی بیان کرد: طی سال‌های اخیر، ۲۵۳ واحد مسکونی در روستاهای ظفرقند، موغار، هندوآباد، امیران و ونین احداث شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها تحویل متقاضیان شده است.

وی درباره شرایط واگذاری زمین در روستاها توضیح داد: تنها در روستاهایی که زمین از طریق منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار شده باشد، زمین‌ها در قالب اجاره ۹۹ ساله قابل تخصیص است. نریمانی یادآور شد: واگذاری این زمین‌ها منوط به ارائه معرفی‌نامه شورای روستا و احراز سکونت متقاضی در پنج سال گذشته است و پس از دریافت زمین، متقاضی باید طی شش ماه نسبت به اخذ پروانه ساخت اقدام کند.