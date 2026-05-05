به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ گزارش داد، تحولات این هفته در خصوص تنگه هرمز تنها باعث احتیاط بیشتر در بخش بابری شده است. این تنگه تقریبا خالی از حرکت کشتی ها در نخستین ساعات صبح امروز بوده است.

در این گزارش آمده است، خدمه کشتی ها در تنگه هرمز اعلام کردند که یک پیام دریافت کردند؛ پیام صوتی که در آن نسبت به مرزهای جدید با نظارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه هشدار می دهد.

بلومبرگ تاکید کرد، صدها کشتی در نزدیکی دبی تجمع کرده اند. همزمان با گسترش دامنه کنترل ایران بر منطقه کشتی های بیشتری به دور از تنگه هرمز تجمع کرده اند.

این در حالی است که روز گذشته رئیس جمهور آمریکا یک طرح توهمی مبنی بر عبور کشتی ها از تنگه هرمز با نظارت نیروهای آمریکایی و بدون هماهنگی با ایران ارائه داده بود.