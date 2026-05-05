انتقاد بازرس کل لرستان از گرانی و چندنرخی بودن کالاها

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی در ستاد تنظیم بازار لرستان در سخنانی، اظهار داشت: باتوجهبه گزارشهای میدانی در حال حاضر هیچ کمبود و تنشی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و جای نگرانی نیست و این موضوع نشاندهنده مدیریت مناسب در شرایط جنگی است،
وی افزود: فاصله قیمتها باید مدیریت شود و تمهیدات و راهکارهای لازم برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمتها و چندنرخی بودن آنها اندیشیده شود و باتوجهبه اینکه وضعیت جنگی است باید نظارتهای میدانی تشدید و برخورد قاطع و بدون اغماض صورت گیرد بهنحویکه باعث تکرار اینگونه تخلفات نشود.
بازرس کل غذایی لرستان، ضمن تأکید بر آمادگی برای ورود بیشازپیش به موضوع افزایش قیمت، چندنرخی بودن کالاها و کنترل تأمین کالاهای اساسی در استان، دستورات لازم برای پیگیری مستمر مصوبات این جلسه تا ایجاد ثبات در بازار این کالاها را صادر کرد.
رضایی، یکی از مهمترین دغدغههای مردم را گرانی قیمت کالاها و چندنرخی بودن آن دانست و عنوان کرد: با قید فوریت بازرسیها با محوریت گرانفروشی انجام شود، نظارت بر بازار باید بهگونهای باشد که منجر به رفع دغدغهها و نگرانی مردم شود و مردم این نظارت را حس کنند و ضروری است گشتهای مشترک با حضور نمایندگان اصناف، جهاد کشاورزی، تعزیرات و صمت بهصورت مستمر و فعال در سطح استان انجام شود و به مردم اطمینان داد که سازمان بازرسی نظارت بر دستگاههای مسئول در حوزه تنظیم بازار را بهمنظور رفع نواقص، ایرادات و نارساییها را به جد موردتوجه قرار میدهد.
بنابراین گزارش، همچنین در این نشست، نمایندگان ادارات تعزیرات حکومتی استان، جهاد کشاورزی، صمت و اصناف، گزارشی از وضعیت فعلی ارائه کردند.
وی از مردم خواسته شد گزارشها و شکایات خود پیرامون کالا و خدمات را به سامانه اداره کل صمت ۱۲۴، سامانه تعزیرات حکومتی ۱۳۵ و سامانه شکایات سازمان بازرسی (۱۳۶) http://۱۳۶.ir اعلام کنند و به مردم اطمینان داد که سازمان بازرسی نظارت لازم را بهمنظور رفع نواقص، ایرادات و نارساییهای موجود موردتوجه قرار میدهد.
