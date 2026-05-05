به گزارش خبرنگار مهر، نورالله طاهری، فرماندار اسلامشهر، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای بازرسی‌های گسترده از واحدهای صنفی این شهرستان از ابتدای شروع جنگ رمضان تاکنون خبر داد.

به گفته آقای طاهری، تیم‌های بازرسی مشترک متشکل از تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت)، موفق به بازرسی از ۸۹۱ واحد صنفی شده‌اند.

او افزود که در نتیجه این بازرسی‌ها، ۶۷ پرونده تخلف برای متخلفان تشکیل شده است.

فرماندار اسلامشهر تأکید کرد که اصلی‌ترین عامل نارضایتی مردم در بازار، گران‌فروشی و چندنرخی بودن برخی کالاها است و دستگاه‌های نظارتی باید با این پدیده برخورد جدی‌تری داشته باشند.

وی با بیان اینکه مردم با حضور پرشور خود در تجمعات شبانه و نیروهای مسلح نیز با رشادت و شجاعت خود از کیان کشور در جنگ تحمیلی سوم دفاع کردند، افزود: دشمنان ما می خواهند با جنگ اقتصادی یاس و ناامیدی بین مردم ایجاد کنند و امروز تیم های بازرسی و نظارت به عنوان سربازان جنگ اقتصادی باید با هرگونه گران فروشی و احتکار برخورد کرده و کنترل بازار را از دست سودجولان خارج کرده و به دست بگیرند.

فرماندار اسلامشهر با بیان اینکه هیچگونه اغماض و کوتاهی در زمینه برخورد با گران فروشی و احتکار کالا پذیرفتنی نیست، افزود: مردم تبعات و مشکلات جنگ و پس از جنگ و دوره سازندگی را به دلیل خسارتهایی که دشمن به پالایشگاهها و... وارد ساخته را درک می کنند اما آنچه باعث ناراحتی مردم شده گران فروشی و چند نرخ بودن برخی کالاها در بازار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازرسی های صورت گرفته از ۳۲۷ واحد نانوایی در شهرستان گفت: کم فروشی، گران فروشی و فروش اجباری نان کنجدی از جمله تخلفات پرتکرار نانوایی هاست.

طاهری با بیان اینکه با توجه به شرایط کشور در رسیدگی به تخلفات صنفی اشد جریمه و برخورد قانونی لحاظ خواهد شد، خاطر نشان کرد: طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار از این پس پروانه کسب نانوایی هایی که بیش از ۳ بار مرتکب تخلف شده و جریمه شده باشند، ابطال و سهمیه آرد آنها به نانوایی های آزادپز و افراد متقاضی در نوبت تخصیص خواهد یافت.

همزمان، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، نیز گفته است: با گرانفروشان و محتکران در پایتخت قاطعانه برخورد می شود.