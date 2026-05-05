ثبت نام نوبت هشتادوپنجم آزمون زبان MHLE به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه ای جدید اعلام کرده است: ثبت نام نوبت هشتاد و پنجم آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) در سال ۱۴۰۵ به زمان دیگری موکول شده است و متعاقبا اعلام می شود.

پیش از این قرار بود ثبت نام نوبت هشتاد و پنجم آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) در سال ۱۴۰۵ از ۲۰ اردیبهشت آغاز شود. آزمون این دوره از آزمون زبان قرار بود در ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شود.

همچنین پیش از این نوبت هشتاد و چهارم آزمون آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) در سال ۱۴۰۵ که قرار بود ۲۷ فروردین ماه برگزار شود، لغو شده بود.



آزمون MHLE (مخفف Ministry of Health Language Exam) یک آزمون استاندارد سنجش مهارت زبان انگلیسی در حوزه علوم پزشکی است که توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی و زیر نظر معاونت آموزشی وزارت بهداشت طراحی و برگزار می‌شود.



هدف اصلی این آزمون، ارزیابی میزان تسلط و مهارت کاربردی زبان انگلیسی داوطلبان تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی، تخصصی و Ph.D دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین داوطلبان آزمون کارشناسی به پزشکی و متقاضیان ارتقای اعضای هیئت علمی است.