مجید عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت پنج و ۲۰ دقیقه صبح سه شنبه آتش‌سوزی از یکی از شناورهای فایبرگلاس تجاری که بدون نگهبان در اسکله واعظی بندر دیر پهلو گرفته بود آغاز شد و در ادامه به شناورهای مجاور سرایت کرد.

وی افزود: با اعلام حادثه، نیروهای آتش‌نشانی شهرداری دیر بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات مهار و اطفای حریق آغاز شد.

مسئول واحد آتش‌نشانی شهرداری دیر ادامه داد: در این حادثه دو شناور فایبرگلاس تجاری و دو شناور چوبی مجاور دچار آتش‌سوزی شدند که با تلاش نیروهای امدادی از گسترش بیشتر آتش جلوگیری شد.

عمرانی با اشاره به میزان خسارت وارده بیان کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، دو شناور فایبرگلاس به ترتیب حدود ۸۰ و ۷۰ درصد و دو شناور چوبی نیز هر کدام حدود ۲۰ درصد دچار خسارت شده‌اند.

وی گفت: با وجود شدت آتش و وزش باد در محل، عملیات مهار آتش با مشارکت نیروهای آتش‌نشانی شهرداری دیر، آتش نشانی شهر بردستان، کنگان، اداره بندر و همچنین همکاری واحد آتش‌نشانی پتروشیمی متانول کاوه دیر انجام شد و پس از حدود چهار ساعت تلاش، آتش به طور کامل مهار شد.

مسئول واحد آتش‌نشانی شهرداری دیر با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشته است، افزود: نبود امکانات و تجهیزات ایمنی و اطفای حریق در اسکله از جمله مشکلاتی است که در چنین حوادثی می‌تواند روند عملیات را با چالش مواجه کند.

وی تاکید کرد: لازم است برای افزایش ایمنی و پیشگیری از حوادث مشابه، زیرساخت‌ها و تجهیزات ایمنی در اسکله‌های بندر دیر تقویت شود.