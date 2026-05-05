  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

آتش‌سوزی در چهار شناور تجاری در اسکله واعظی بندر دیر مهار شد

آتش‌سوزی در چهار شناور تجاری در اسکله واعظی بندر دیر مهار شد

بوشهر- مسئول واحد آتش‌نشانی شهرداری دیر از مهار کامل آتش‌سوزی در چهار شناور تجاری در اسکله واعظی این بندر پس از حدود چهار ساعت عملیات خبر داد.

مجید عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت پنج و ۲۰ دقیقه صبح سه شنبه آتش‌سوزی از یکی از شناورهای فایبرگلاس تجاری که بدون نگهبان در اسکله واعظی بندر دیر پهلو گرفته بود آغاز شد و در ادامه به شناورهای مجاور سرایت کرد.

وی افزود: با اعلام حادثه، نیروهای آتش‌نشانی شهرداری دیر بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات مهار و اطفای حریق آغاز شد.

مسئول واحد آتش‌نشانی شهرداری دیر ادامه داد: در این حادثه دو شناور فایبرگلاس تجاری و دو شناور چوبی مجاور دچار آتش‌سوزی شدند که با تلاش نیروهای امدادی از گسترش بیشتر آتش جلوگیری شد.

عمرانی با اشاره به میزان خسارت وارده بیان کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، دو شناور فایبرگلاس به ترتیب حدود ۸۰ و ۷۰ درصد و دو شناور چوبی نیز هر کدام حدود ۲۰ درصد دچار خسارت شده‌اند.

آتش‌سوزی در چهار شناور تجاری در اسکله واعظی بندر دیر مهار شد

وی گفت: با وجود شدت آتش و وزش باد در محل، عملیات مهار آتش با مشارکت نیروهای آتش‌نشانی شهرداری دیر، آتش نشانی شهر بردستان، کنگان، اداره بندر و همچنین همکاری واحد آتش‌نشانی پتروشیمی متانول کاوه دیر انجام شد و پس از حدود چهار ساعت تلاش، آتش به طور کامل مهار شد.

مسئول واحد آتش‌نشانی شهرداری دیر با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشته است، افزود: نبود امکانات و تجهیزات ایمنی و اطفای حریق در اسکله از جمله مشکلاتی است که در چنین حوادثی می‌تواند روند عملیات را با چالش مواجه کند.

وی تاکید کرد: لازم است برای افزایش ایمنی و پیشگیری از حوادث مشابه، زیرساخت‌ها و تجهیزات ایمنی در اسکله‌های بندر دیر تقویت شود.

آتش‌سوزی در چهار شناور تجاری در اسکله واعظی بندر دیر مهار شد

کد مطلب 6820608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها