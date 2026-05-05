هشدار نارنجی هواشناسی اصفهان درباره وزش باد شدید و گردوخاک

به گزارش خبرنگار مهر، ادارهکل هواشناسی استان اصفهان با انتشار هشدار سطح نارنجی شماره ۳ اعلام کرد که سامانه وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و نفوذ توده گردوغبار ورودی از کشور عراق از روز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ فعالیت خود را در استان آغاز کرده و تا پایان روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
بر اساس این هشدار، وزش باد شدید تا خیلی شدید، افزایش غلظت گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در مناطق مختلف استان پیشبینی میشود.
هواشناسی استان، منطقه اثر این پدیده را روز سهشنبه مناطق شمالغرب، غرب و بادخیزهایی چون خوانسار، کاشان، گلپایگان، شاهینشهر و میمه و روز چهارشنبه بیشتر نقاط استان بهویژه نیمهغربی و نواحی بادخیز فریدن، فریدونشهر، چادگان، داران، دهاقان، سمیرم، نجفآباد، خمینیشهر، لنجان، فلاورجان، مبارکه، اصفهان و ورزنه اعلام کرده است.
در بخش مخاطرات، احتمال شکستن شاخه درختان، آسیب به سازههای سبک و تابلوهای تبلیغاتی، اختلال در تردد جادهای بهویژه برای خودروهای سبک و خطای دید رانندگان گزارش شده است. همچنین افزایش غلظت گردوخاک میتواند به محصولات کشاورزی آسیب برساند.
هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است از تردد غیرضروری در مناطق دارای گردوخاک پرهیز کنند، بیماران قلبی و تنفسی در فضای باز حضور نیابند، و رانندگان در مسیرهای بینشهری احتیاط لازم را داشته باشند. همچنین انجام فعالیتهای عمرانی در فضاهای روباز، بهویژه در ارتفاع، باید با دقت بیشتری صورت گیرد.
