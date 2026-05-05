به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (سهشنبه، ۱۵ اردیبهشت) شرایط جوی در برخی استانها ناپایدار است و مسافران و ساکنان محلی بهویژه در استان مازندران باید هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.
وی افزود: در استان مازندران، بهویژه در ارتفاعات نیمه غربی و مناطقی مانند بلده، رینه، دلی سیاه و کلاردشت، طی امروز و فردا بارشهای نسبتاً سنگین پیشبینی میشود که احتمال ریزش سنگ و وارد آمدن خسارت به سازههای کممقاومت در این مناطق وجود دارد.
این کارشناس هواشناسی بیان کرد: در استان تهران نیز امروز شدت رگبارها قابل توجه است و حتی احتمال بارش برف در ارتفاعات و قلههای بالادست دور از انتظار نیست. بر همین اساس، توصیه میشود عشایر از جابهجایی در این مناطق خودداری کنند.
اصغری ادامه داد: در استان چهارمحال و بختیاری، بهویژه در مناطقی مانند فارسان، بن، بروجن و سامان، تا روز پنجشنبه (۱۷ اردیبهشت) وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی میشود. در این شرایط، بیماران و کودکان حتماً از ماسک استفاده کنند.
وی تصریح کرد: در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز علاوه بر وزش باد، تا روز جمعه (۱۸ اردیبهشت) شرایط برای وقوع رگبارهای بهاری در ساعات بعدازظهر فراهم است.
این کارشناس هواشناسی گفت: در استان گیلان، در نواحی مختلفی از جمله رضوانشهر، رودسر، صومعهسرا و فومن، برای امروز بارندگی پیشبینی شده و توصیه میشود شهروندان از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.
وی ادامه داد: در استان فارس نیز از امروز تا پنجشنبه، بهویژه در مناطق شمالی مانند آباده، وزش باد گاهی شدید و وقوع گردوخاک مورد انتظار است که میتواند به پوشش گلخانهها آسیب وارد کند.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، احتمال وقوع رگبارهای بهاری در ساعات بعدازظهر امروز در برخی مناطق استان فارس از جمله اقلید، صفاشهر و بوانات نیز وجود دارد که شهروندان باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
