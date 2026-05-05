نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر جو نسبتاً ناپایدار طی روزهای سهشنبه تا پایان هفته در خراسان شمالی است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب طی این روزها وزش باد و گاهی افزایش ابر است و در ساعتهای بعدازظهر و اوایل شب بهویژه در شمال غرب و نوار شرقی استان، احتمال رگبارهای پراکنده و خفیف دور از انتظار نیست.
وی در ادامه افزود: چهارشنبه اواخر وقت تا پنجشنبه قبل از ظهر، در نوار غربی و جنوب غرب خراسان شمالی به دلیل افزایش گرادیان یا شیو فشار، وزش باد شدید لحظهای خواهیم داشت.
داداشی تصریح کرد: از روز شنبه صبح با عبور امواج کم ارتفاع سطوح میانی جو و افزایش سرعت قائم، بتدریج افزایش ابر و از ساعتهای بعدازظهر در اکثر مناطق بهویژه غرب استان، بارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق و با احتمال تگرگ و در ارتفاعات مه رقیق پیشبینی میگردد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در رابطه با سامانه مذکور، در صورت عدم تضعیف، هشدار صادر خواهد شد.
وی در خصوص وضعیت دمایی بیان کرد: روند نسبی افزایش دما تا روز چهارشنبه و از روز پنجشنبه با شمالی شدن جریانات، کاهش نسبی دما تا اوایل هفته آینده مورد انتظار خواهد بود.
داداشی در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، خنکترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۰ درجه و گرمترین نقطه از ایستگاه مانه با بیشینه دمای ۳۳ درجه سانتیگراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۳ و بیشینه آن ۲۸ درجه سانتیگراد بوده است.
