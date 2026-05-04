به گزارش خبرگزاری مهر، علی افسری سرمربی تیم ملی تراپ در خصوص آغاز اردوی تیم ملی تراپ در رشت اظهار داشت: در سایت اهداف پروازی گیلان هستیم و اردوی آماده‌سازی تراپ برای انتخاب نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا در حال برگزاری است. البته فاصله تا مسابقات زیاد است اما سه ماه از تمرین به دور بودیم و لازم بود اردوها استارت زده شود و با پیگیری آقای برخورداری و نجاری و موافقت استان گیلان اردوها آغاز شد.

وی در ادامه افزود: با توجه به امکانات رشت و تغییراتی که آقای نوروزیان و مبصری انجام دادند فضا به گونه‌ای است که امکان برگزاری تمرینات مقدماتی تیم ملی در سایت استان گیلان فراهم است.

سرمربی تیم ملی تراپ در پایان گفت: میزبانی و مهمانوازی خوبی را در استان گیلان شاهد بودیم. ما استارت کار را با آغاز این اردو زدیم ولی در ادامه باید شرایط زمین اهداف پروازی تهران برای برگزاری اردو و تمرینات فراهم شود.