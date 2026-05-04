۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

سرمربی تیم ملی تراپ: آماده‌سازی برای انتخابی ناگویا آغاز شد

سرمربی تیم ملی تراپ از آغاز اردوی آماده‌سازی این تیم در رشت خبر داد و گفت: این اردو آغاز مسیر انتخاب نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی افسری سرمربی تیم ملی تراپ در خصوص آغاز اردوی تیم ملی تراپ در رشت اظهار داشت: در سایت اهداف پروازی گیلان هستیم و اردوی آماده‌سازی تراپ برای انتخاب نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا در حال برگزاری است. البته فاصله تا مسابقات زیاد است اما سه ماه از تمرین به دور بودیم و لازم بود اردوها استارت زده شود و با پیگیری آقای برخورداری و نجاری و موافقت استان گیلان اردوها آغاز شد.

وی در ادامه افزود: با توجه به امکانات رشت و تغییراتی که آقای نوروزیان و مبصری انجام دادند فضا به گونه‌ای است که امکان برگزاری تمرینات مقدماتی تیم ملی در سایت استان گیلان فراهم است.

سرمربی تیم ملی تراپ در پایان گفت: میزبانی و مهمانوازی خوبی را در استان گیلان شاهد بودیم. ما استارت کار را با آغاز این اردو زدیم ولی در ادامه باید شرایط زمین اهداف پروازی تهران برای برگزاری اردو و تمرینات فراهم شود.

