به گزارش خبرگزاری مهر، مریم سلطانی سرمربی تیم ملی تپانچه در خصوص برگزاری اردوی تیم ملی در تهران اظهار داشت: نخستین اردوی آمادگی سال ۱۴۰۵ در راستای آمادگی بازی‌های آسیایی در ناگویا از ۱۵ تا ۱۹ برگزار می‌شود و نفرات اعزامی به مسابقات هند به این اردو دعوت شدند. مسابقات هند به دلیل عدم صدور روادید لغو شد و با فاصله دو هفته بعد از آن جنگ رمضان آغاز شد.



وی در ادامه افزود: به منظور حفظ سلامت ورزشکاران این اردو با حداقل نفرات و صرفا با حضور ترکیب تیم اعزامی به هندوستان در تهران برگزار شد. با توجه به وقفه‌ای که در برگزاری اردوها ایجاد شد در این اردو ارزیابی فنی از تیراندازان و میزان آمادگی آنها خواهیم داشت و بعد از آن تلاش می‌کنیم اردوهای بلند مدت و با حضور نفرات بیشتر برگزار کنیم.



سرمربی تیم ملی تپانچه کشورمان در خصوص آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی عنوان داشت: با وجود اینکه سه مسابقه قهرمانی آسیا در هند و جام‌های جهانی اسپانیا و آلمان را از دست دادیم به علت داشتن امتیاز بالای هانیه رستمیان در مسابقات گذشته، توانست جایگاه خود را در بین ۱۰ تیرانداز برتر جهان در تپانچه ۲۵ و ۱۰ متر حفظ کند و در هر دو رشته در جایگاه هفتم قرار دارد. گل‌خندان نیز در رنکینگ چهاردهم است که با توجه به وضعیت موجود رنکینگ خوبی است.