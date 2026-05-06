به گزارش خبرگزاری مهر، مریم سلطانی سرمربی تیم ملی تپانچه در خصوص برگزاری اردوی تیم ملی در تهران اظهار داشت: نخستین اردوی آمادگی سال ۱۴۰۵ در راستای آمادگی بازیهای آسیایی در ناگویا از ۱۵ تا ۱۹ برگزار میشود و نفرات اعزامی به مسابقات هند به این اردو دعوت شدند. مسابقات هند به دلیل عدم صدور روادید لغو شد و با فاصله دو هفته بعد از آن جنگ رمضان آغاز شد.
وی در ادامه افزود: به منظور حفظ سلامت ورزشکاران این اردو با حداقل نفرات و صرفا با حضور ترکیب تیم اعزامی به هندوستان در تهران برگزار شد. با توجه به وقفهای که در برگزاری اردوها ایجاد شد در این اردو ارزیابی فنی از تیراندازان و میزان آمادگی آنها خواهیم داشت و بعد از آن تلاش میکنیم اردوهای بلند مدت و با حضور نفرات بیشتر برگزار کنیم.
سرمربی تیم ملی تپانچه کشورمان در خصوص آخرین ردهبندی فدراسیون جهانی عنوان داشت: با وجود اینکه سه مسابقه قهرمانی آسیا در هند و جامهای جهانی اسپانیا و آلمان را از دست دادیم به علت داشتن امتیاز بالای هانیه رستمیان در مسابقات گذشته، توانست جایگاه خود را در بین ۱۰ تیرانداز برتر جهان در تپانچه ۲۵ و ۱۰ متر حفظ کند و در هر دو رشته در جایگاه هفتم قرار دارد. گلخندان نیز در رنکینگ چهاردهم است که با توجه به وضعیت موجود رنکینگ خوبی است.
سرمربی تیم ملی تپانچه ضمن اشاره به شرایط خاص اخیر از برنامهریزی برای برگزاری اردوهای بلندمدتتر با حضور تعداد بیشتری از تیراندازان در آینده نزدیک خبر داد.
