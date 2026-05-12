به گزارش خبرنگار مهر، فرصت ۱۰ روزه ثبت‌نام از نامزدهای ریاست فدراسیون تیراندازی به پایان رسید و ۱۰ نفر برای ریاست ثبت‌نام کردند. اسامی قطعی بعد از تایید صلاحیت اعلام می‌شود.

حسین ابراهیمی، ابراهیم برخورداری، کاظم حق شناس، علی دادگر، حسین زکی زاده، جمشید فولادی، مسعود نصرتی، چنگیز مصیب‌زاده، عباس محمدی‌پور و سیدسالار محمدنیا برای ریاست ثبت‌نام کرده‌اند.

دوره چهار ساله ریاست مرتضی قربانی بر فدراسیون تیراندازی که از ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ آغاز شده بود زمستان ۱۴۰۴ به پایان رسید. در حال حاضر سهیل برخورداری سرپرست این فدراسیون است.