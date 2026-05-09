به گزارش خبرگزاری مهر، هانیه رستمیان عضو تیم ملی تیراندازی در خصوص از سر گیری اردوی تیم ملی تپانچه اظهار داشت: بعد از مدت‌ها اردو شروع شد. در این مدت تمرینات بدنسازی و تیراندازی خود را به صورت شخصی ادامه دادم و با روانشناس تیم هم در ارتباط بودم. خدا را شکر تا حدودی خودم را آماده نگه داشتم و با شروع اردو تمرینات را منظم‌تر ادامه می‌دهیم تا برای مسابقات آماده شویم.

وی در ادامه افزود: هدف ما حضور موفق در بازی‌های آسیایی ناگویاست و برای آمادگی در این مسابقات تلاش می‌کنیم. قبل از آن هم چند مسابقه داریم که امیدوارم بتوانیم به آنها اعزام شویم.

رستمیان در خصوص حضورش در فصل جدید بوندس‌لیگا گفت: لیگ آلمان از مهرماه شروع می‌شود با وجود مشکلاتی که در اخذ ویزا وجود دارد، مطمئن نیستم بتوانم در این فصل در کنار تیم باشم. فصل قبل هم دو مسابقه آخر تیم را از دست دادم اما تلاش می‌کنم بتوانم از طریقی ویزا بگیرم و در کنار تیم در بوندس‌لیگا حضور داشته باشم.