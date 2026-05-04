۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

آغاز اردوی تیم های ملی تفنگ و تپانچه

اردوی تیم‌های ملی تیراندازی تفنگ و تپانچه در تهران و رشت آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، نخستین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی تفنگ، تپانچه و اسکیت از از فردا (سه‌شنبه)، ۱۵ اردیبهشت ماه در تهران و رشت آغاز می شود.

با دعوت مریم سلطانی مربی تیم ملی تپانچه وحید گل‌خندان از فارس، جواد فروغی از تهران، سجاد پورحسینی از گیلان، محمد رسول عفتی از کرمانشاه، هانیه رستمیان از مازندران، زینب طوماری از گیلان، سامیه یاسی از هرمزگان و زینب شکاری از اصفهان به این اردو شدند.

امیر محمد نکونام از تهران، هادی غرباقی از قم، پوریا نوروزیان از ایلام، ابوالفضل نعمتی از تهران، شرمینه چهل امیرانی از تهران، درین دارابی از البرز، ساینا تیموری از آذربایجان غربی و هلیا خمسه از تهران نیز نفرات در دعوت شده به اردوی تیم ملی تفنگ توسط محمد زائر رضایی، سرمربی این تیم هستند.

گفتنی است اردوی تیم ملی تفنگ و تپانچه در تهران برگزار می شود.

امیر محمد دادگر از تهران، علی دوستی از مازندران، عبدالقادیر شیرمحمدی از گلستان و سعیده فتحی از تهران نیز اردوی تیم ملی اسکیت را در رشت آغاز کردند. این اردو با هدایت فرشید عبدالمحمدی و سرپرستی جلال نوروزیان برگزار می شود.

