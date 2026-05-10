۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

آغاز اردوی تیم های ملی تفنگ و تپانچه با دعوت از ۳۲ تیرانداز

دور جدید اردوی تیم‌های ملی تفنگ و تپانچه ایران با حضور ۳۲ تیرانداز از روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ در تهران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، دور جدید اردوی تیم‌های ملی تفنگ و تپانچه با دعوت از ۳۲ تیرانداز از فردا (دوشنبه) ۲۱ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت در تهران آغاز می‌شود.

اسامی تیراندازان دعوت شده به اردوی تیم ملی تپانچه به شرح زیر است:

وحید گل‌خندان از از فارس، جواد فروغی از تهران، سجاد پورحسینی از گیلان، محمد رسول عفتی از کرمانشاه، امیر جوهری خو از تهران، پارسا قربانی از تهران، حسین گوهری از تهران و امیر مهدی کرمی از چهارمحال و بختیاری

هانیه رستمیان از مازندران، زینب طوماری از گیلان، سامیه یاسی از هرمزگان، زینب شکاری از اصفهان، پریماه امیری از کرمان، فاطمه شکاری از اصفهان، گلنوش سبقت الهی از اصفهان و فائزه فرهمند از لرستان

مریم سلطانی به عنوان سرمربی و مصطفی منتظر علیه به عنوان مربی هدایت این تیم را بر عهده دارند.

اسامی تیراندازان دعوت شده به اردوی تیم ملی تفنگ، به شرح زیر است:

امیر محمد نکونام از تهران، هادی غرباقی از قم، پوریا نوروزیان از ایلام، ابوالفضل نعمتی از آذربایجان شرقی، ماهان صفری از ایلام و محمد مهدی طهماسبی از البرز

شرمینه چهل‌امیرانی از تهران، نجمه خدمتی از تهران، زهرا قویدل از اصفهان، ساینا تیموری از آذربایجان غربی، هلیا خمسه از تهران، نازنین زهرا عبداللهی از البرز، فاطمه کبیری از تهران، فاطمه امینی از اصفهان، آرنیکا ابراهیم‌زاده از تهران و درین دارابی از البرز

محمد زائررضایی به عنوان سرمربی و امیرحسین گلپسند و محمد حسین کریمی به عنوان مربی هدایت این تیم را بر عهده دارند.

