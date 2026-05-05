اسپانیا: مسئله تنگه هرمز راهکار نظامی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا تاکید کرد: دولت اسپانیا و واتیکان بر سر دیدگاه مشترکشان مبنی بر حل مشکلات به دور از جنگ افروزی اتفاق نظر دارند. من با پاپ واتیکان در خصوص مسائل مربوط به مسیحیان در منطقه و ممانعت اسرائیل از ورود یک کشیش به کلیسای قیامت صحبت کردم.

وی اضافه کرد: بازگشت تنگه هرمز به شرایط طبیعی نه از طریق جنگ بلکه مذاکره امکان پذیر است. اسپانیا همچنان بر موضع خود مبنی بر عدم مشارکت در هیچ اقدام نظامی در خصوص جنگ علیه ایران تاکید دارد.

آلبارس بیان کرد: ما از بازگشت به مذاکرات پاکستان حمایت می کنیم و این موضوع را به وزیر خارجه ایران طی ۲ روز گذشته یادآور شدم.

وی گفت: اگر همه نگاه ها به سمت تنگه هرمز دوخته شده، بدان معنی نیست که تجاوزات غیر قانونی علیه لبنان را فراموش می کنیم.