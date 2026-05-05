سهم ۱۲ میلیاردی دولت از درآمد معادن لرستان جذب نشد؛ هشدار به متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید سعید شهواری صبح امروز سهشنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم لرستان در سخنانی با تأکید بر اینکه بخشی از کار بر عهده مدیران است و باید پیگیری کنند که حقوق استان را استیفا کنند، اظهار داشت: چرا معادن لرستان تحت پایش تصویری نیست؟ همینالان من سراغ دارم که استان هم جوار لرستان همین کار بهصورت ۱۰۰ درصدی انجام داده است، اما استان ما نیست، فرق این استان با استان ما در چیست؟
۱۲ میلیارد تومان حقوق دولت از محل درآمد معادن جذب نشد
وی عنوان کرد: آن استان تمام معادنش تحت پایش تصویری است، یعنی بر ذرهذره و جزءبهجزء معادن آن اشراف وجود دارد، چرا در لرستان نیست؟ چرا مدیران ما پیگیری نمیکنند؟ قطعاً در آن استان مدیرانش رفتهاند، پاشنه را از در اتاق وزیر درآوردهاند، چون از محل این امر منافع و انتفاع میبرند، مثل ما نیست که از ۱۲ میلیارد تومان، یک میلیارد تومان بگیرند.
رئیسکل دادگستری لرستان، ادامه داد: مشابه همین استیفای دولتی و سهمی که باید پرداخت شود، من سراغ دارم که همین اطراف است، پیگیری کرده و تا ریال آخر را گرفته و در استانش هزینه کرده است، ما چرا نمیتوانیم بگیریم و هزینه کنیم؟ کی کوتاهی کرده است؟ متولی رسیدگی به این کوتاهیها کیست؟
حجتالاسلام شهواری خطاب به دستگاه متولی، گفت: شما بهعنوان متولی در سازمان بازرسی باید پیگیری کنید، شما میگویید ۱۲ میلیارد تومان هیچ ارزشی ندارد، اما من میگویم باید حق این استان، به این استان برگردد، سر جایش هم باید هزینه شود.
هر کسی در این زمینه کوتاهی کرده باید مورد برخورد قرار گیرد
وی با تأکید بر اینکه اگر در این مسیر کوتاهی صورتگرفته، ورود پیدا کنید، این حق این استان است، این ۱۲ میلیارد حق این استان است، بالاخره این اعتبار یک زخم را میتواند دوا کند، گفت: آن میزان که ما میتوانیم باید بیاوریم، چرا نمیآوریم؟ شما متولی این کار هستید، الان هم مصوب میشود که هم دررابطهبا پایش تصویری معادن پیگیری شود و باید تا پایان امسال تمامی معادن استان تحت پایش تصویری قرار بگیرد و هم تمام این ۱۲ میلیارد تومان باید تا ریال آخر وصول شود و به این استان برگردد و در این استان هم هزینه شود.
رئیسکل دادگستری لرستان، افزود: هر کسی هم در این زمینه کوتاهی کرده باید مورد برخورد قرار گیرد، اگر به تخلفات لازم است معرفی شود، اگر باید به دادگاه باید معرفی شود، معرفی شود، از اینجا تا مرکز هر کس کوتاهی کرده معرفی شود، ما که با کسی تعارف نداریم.
