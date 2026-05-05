تقویم آموزشی جدید دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی ویژه دانشجویان رشته غیر پزشکی و گروه علوم پزشکی منتشر شده است.

براساس این تقویم آموزشی پایان کلاس ها در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی دوم تیرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

بازه زمانی امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی دانشجویان رشته غیر پزشکی و گروه علوم پزشکی از ۶ تا ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

همچنین بازه زمانی ترم تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشجویان رشته غیر پزشکی و گروه علوم پزشکی ۲۰ تیر تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ عنوان شده است. امتحانات ترم تابستان در روزهای ۲۴ تا ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.