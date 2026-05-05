برگزاری دو اردو برای هاکی سالنی بانوان و تیم امید هاکی چمنی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی، نخستین اردوی آماده سازی تیم‌ ملی سالنی بانوان جهت مسابقات قهرمانی آسیا، از تاریخ ۱۶ لغایت ۲۱ اردیبهشت‌ماه در بندرانزلی استان گیلان برگزار می‌شود.

این اردو با حضور ۵۲ بازیکن از سراسر کشور و زیر نظر کادر فنی در اردوگاه هلال‌احمر شهرستان بندر انزلی برپا خواهد شد.

شایان ذکر است مسابقات قهرمانی آسیا هاکی داخل سالن ،انتخابی جام جهانی اواخر تیر ماه به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد.

جهرم و قزوین میزبان ملی پوشان اعزامی به آسیا

نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی امید هاکی چمن آقایان و تیم هاکی چمن ۵ زیر۱۷ سال پسران کشور جهت مسابقات قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی، از تاریخ ۱۶ لغایت ۲۲ اردیبهشت‌ماه در جهرم شیراز و قزوین برگزار می‌شود.

این اردو ها با حضور ۹۰ بازیکنان از سراسر کشور و زیر نظر کادر فنی برپا خواهد شد.شایان ذکر است مسابقات قهرمانی هاکی چمن امیدهای آسیا و هاکی۵ چمنی زیر ۱۷ سال، انتخابی جام جهانی به میزبانی عمان برگزار خواهد شد.