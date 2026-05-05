هوای ناسالم در زنجان تداوم دارد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز اینده اشاره کرد وگفت: آسمان استان قسمتی ابری است و توده گردوغبار از دیروز وارد استان شده وهمچنان تداوم دارد.
وی از تقویت آلودگی در استان خبر دادوگفت: آلودگی در استان تشدید می شود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان،از بارش باران در استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: همچنین بارش را خواهیم داشت ولی محسوس نخواهد بود.
رحمان نیا از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و بیان داشت: سرعت وزش باد تا فردا مهمان زنجانی ها است که در این میان شهروندان در کنار ساختمانهای نیمه کاره تردد نکنند.
وی با بیان اینکه طی روزهای آینده دمای کمینه در مناطق مختلف استان حدود سه درجه کاهش خواهد یافت وافزود: هوای استان سرد می شود ودمای فعلی شهر زنجان ۱۸ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سرد شده است.
نظر شما