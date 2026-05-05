علی درمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این زمینلرزه در کل شهرستان احساس شده است، اظهار کرد: زمینلرزه مذکور ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه صبح امروز به وقت محلی در دریای خزر، حوالی آستارا، با مختصات طول جغرافیایی ۴۹.۶۳ و عرض جغرافیایی ۳۸.۸۶ و در عمق ۲۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
درمانی تصریح کرد: با توجه به بررسیهای اولیه انجام شده توسط دهیاریها و بخشداریهای تابعه، تا این لحظه هیچ گزارش مردمی مبنی بر خسارتهایی دریافت نشده و خوشبختانه وضعیت عادی و آرام است.
فرماندار آستارا در پایان تأکید کرد: تیمهای ارزیاب و امدادی همچنان در حالت آمادهباش کامل هستند و پایش مستمر وضعیت ادامه دارد.
