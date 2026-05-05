خرید ۶۵۰ تُن برگ سبز چای به ارزش ۲۳ میلیارد تومان در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح سه شنبه با حضور در یکی از کارخانههای چایسازی این شهرستان از روند خرید تضمینی برگ سبز چای و فرآوری آن بازدید کرد و گفت: از ابتدای فصل بهرهبرداری تاکنون ۶۵۰ تن برگ سبز چای به ارزش ۲۳ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.
فرماندار رشت با اشاره به اینکه هماکنون ۶ کارخانه چایسازی با ظرفیت روزانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ تن در حال فعالیت هستند، اضافه کرد: چای علاوه بر نقش اقتصادی، بخشی از هویت کشاورزی و تولیدی استان گیلان محسوب میشود و حمایت از آن به معنای حمایت از تولید ملی و معیشت هزاران خانوار چایکار است.
میرغضنفری با تأکید بر ضرورت حمایت از چایکاران افزود: باید با برنامهریزی مناسب، زمینه پایداری تولید، افزایش کیفیت محصول و تقویت بازار مصرف داخلی فراهم شود.
وی با اشاره به آغاز خرید تضمینی برگ سبز چای از ابتدای اردیبهشتماه در شهرستان رشت تصریح کرد: در حال حاضر چایکاران در سطح باغات مشغول برداشت هستند. بر اساس آمار ارائهشده، تاکنون حدود ۶۵۰ تن برگ سبز چای درجه یک از سطح ۷۰۰ هکتار باغات فعال توسط ۴۵۰ نفر چایکار برداشت و به کارخانهها تحویل داده شده که ۹۹ درصد این محصول از نوع درجه یک بوده است.
فرماندار رشت با بیان اینکه از این میزان برگ سبز، تاکنون حدود ۱۳۰ تن چای خشک استحصال شده است، خاطرنشان کرد: این کارخانجات در طول فصل بهرهبرداری سالانه بیش از ۶ هزار تن برگ سبز چای خریداری میکنند که از این میزان حدود ۱۳۰۰ تن چای خشک برای مصرف داخلی تولید و روانه بازار میشود.
میرغضنفری با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۴۰ درصد از مطالبات چایکاران توسط کارخانجات پرداخت شده است، تصریح کرد: لازم است روند پرداختها با سرعت بیشتری ادامه یابد تا دغدغههای این قشر زحمتکش کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه شرایط آبوهوایی مناسب در سال جاری نویدبخش افزایش تولید است، گفت: پیشبینی میشود در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش در برداشت برگ سبز و تولید چای خشک داشته باشیم.
فرماندار رشت در پایان با تأکید بر ضرورت ترویج مصرف چای داخلی اظهار کرد: استفاده از تولیدات داخلی بهویژه در حوزه چای، نقش مهمی در حمایت از کشاورزان و پایداری تولید دارد و باید این فرهنگ بیش از گذشته در جامعه تقویت شود.
