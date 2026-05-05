۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

نخستین یادواره تولیدات رسانه‌ای و مجازی جنگ تحمیلی سوم در راه است

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از برگزاری «یادواره تولیدات رسانه‌ای جنگ تحمیلی سوم» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین یادواره تولیدات رسانه‌ای و مجازی با موضوع «جنگ تحمیلی سوم» خبر داد؛ رویدادی که قرار است با هدف ثبت، شناسایی و ارزیابی روایت‌های رسانه‌ای تولیدشده در این مقطع تاریخی برگزار شود.

اعلمی با اشاره به نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و روایتگران مردمی در روزهای جنگ تحمیلی سوم گفت: در شرایطی که میدان جنگ تنها به عرصه نظامی محدود نیست و بخش مهمی از مواجهه‌ها در عرصه روایت، تصویر، ادراک عمومی و فضای مجازی شکل می‌گیرد، ثبت و بازخوانی تولیدات رسانه‌ای این دوره یک ضرورت فرهنگی و تاریخی است.

وی افزود: در هفته‌های اخیر، تولیدات متنوعی از سوی رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی، شهروندخبرنگاران، هنرمندان، مستندسازان، عکاسان، طراحان و کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره جنگ تحمیلی سوم منتشر شده است. این آثار بخشی از حافظه رسانه‌ای کشور هستند و نباید پراکنده، مقطعی و فراموش‌شده باقی بمانند.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیان اینکه این برنامه با عنوان اولیه «رسانه‌شهر؛ یادواره تولیدات رسانه‌ای راویان جنگ تحمیلی سوم» در حال طراحی است، گفت: این یادواره با رویکردی ملی، رسانه‌ای و غیرجشن‌گونه طراحی خواهد شد و هدف آن، شناسایی و تکریم تولیدات اثرگذار در حوزه روایت، امیدآفرینی، مقاومت، آگاهی‌بخشی و مقابله با جنگ روانی است.

وی تأکید کرد: با توجه به فضای سوگ، شهادت و ضرورت حفظ حرمت این مقطع، ادبیات این رویداد از جنس جشنواره‌های متعارف نخواهد بود؛ اما ماهیت رقابتی، داوری تخصصی و انتخاب آثار برتر در آن حفظ می‌شود.

به گفته رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، جزئیات فراخوان، بخش‌ها، زمان‌بندی و شیوه ارسال آثار بزودی اعلام خواهد شد.

وی در پایان گفت: این یادواره تلاشی است برای ثبت روایت رسانه‌ای مردم ایران در یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر؛ روایتی که در آن رسانه‌های رسمی، فعالان فضای مجازی و انسان‌رسانه‌ها، هر یک سهمی در دفاع از حقیقت، آرامش جامعه و ایستادگی عمومی داشته‌اند.

کد مطلب 6820744

