تداخل خطرناک داروی فیبریلاسیون دهلیزی با داروهای رقیق کننده خون

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گفتند که برای بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی (A-Fib) اغلب دیلتیازم تجویز می‌شود تا به کنترل ضربان قلب آنها کمک کند.

محققان گفتند از آنجایی که A-Fib خطر سکته مغزی را نیز به میزان زیادی افزایش می‌دهد، برای این بیماران رقیق‌کننده‌های خون مانند آپیکسابان یا ریواروکسابان نیز تجویز می‌شود.

محققان دریافتند که ترکیب دیلتیازم با هر یک از این رقیق‌کننده‌های خون باعث افزایش میزان خونریزی جدی در بین گروهی متشکل از ۲۳۰۰۰ بیمار شده است.

«قادر داواس»، محقق ارشد از مرکز پزشکی دانشگاه وندربیلت در تنسی، در یک بیانیه خبری گفت: «اگرچه دیلتیازم همچنان یک گزینه مناسب و مؤثر برای کنترل ضربان قلب در بیماران منتخب است، نتایج ما تأکید می‌کند که خطر خونریزی باید یک ملاحظه اصلی در تصمیمات درمانی باشد.»

طبق گفته انجمن قلب آمریکا، دیلتیازم یک مسدودکننده کانال کلسیم است که به کاهش ضربان قلب در افراد مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی (A-Fib) کمک می‌کند و انقباض قلب را تضعیف می‌کند.

با این حال، دیلتیازم همچنین عملکرد آنزیم‌های سیتوکروم را که برای متابولیسم داروها بسیار مهم هستند، مهار می‌کند. محققان گفتند که این امر ممکن است باعث شود رقیق‌کننده‌های خون در جریان خون غلیظ‌تر شوند و خطر خونریزی خطرناک را افزایش دهند.

برای این مطالعه، محققان ۲۳۰۰۰ بیمار مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی که دیلتیازم برایشان تجویز شده بود را با ۲۳۰۰۰ بیمار دیگر که متوپرولول برایشان تجویز شده بود، مقایسه کردند. متوپرولول، یک مسدودکننده بتا است که برای کاهش ضربان قلب در این بیماران نیز استفاده می‌شود. برای این بیماران نیز آپیکسابان یا ریواروکسابان تجویز شده بود.

این تیم پیگیری کرد که کدام ترکیب دارویی باعث افزایش خطر خونریزی خطرناک در مغز، سیستم گوارش یا اعضای دیگر بدن می‌شود.

نتایج نشان داد که ۴۶۷ مورد خونریزی جدی در بین مصرف‌کنندگان دیلتیازم در مقایسه با ۳۹۷ مورد در بین مصرف‌کنندگان متوپرولول تجویز شده، رخ داده است.

این مطالعه نشان داد که در مجموع، دیلتیازم با ۱۸ درصد افزایش خطر خونریزی خطرناک همراه است.

محققان کشف کردند که علاوه بر این، این خطر با دوزهای بالاتر دیلتیازم افزایش می‌یابد.

داواس گفت: «خطر خونریزی به ویژه برای بیمارانی که دوزهای بالاتر از ۱۲۰ میلی‌گرم در روز دیلتیازم دریافت می‌کنند یا افرادی که داروهای تداخلی اضافی مصرف می‌کنند، اهمیت دارد. در چنین مواردی، متوپرولول ممکن است جایگزین ایمن‌تری باشد.»