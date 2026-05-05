فرایند آموزش متوقف نشد؛ ارائه سه کارنامه آموزشی، مهارتی و فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علم و فرهنگ، آیین گرامیداشت روز استاد و مقام معلم با حضور معاونان، اعضای هیئت علمی، کارکنان دانشگاه و جمعی از مسئولان جهاددانشگاهی امروز ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در سالن همایش های بین المللی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

در این مراسم مسئولان دانشگاه با اشاره به شرایط خاص کشور در ماه‌های اخیر، بر تداوم فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی تأکید کردند و از اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بحران‌هایی نظیر قطعی اینترنت و برگزاری کلاس‌های مجازی سخن گفتند.

محمدحسین ایمانی خوشخو رئیس دانشگاه علم و فرهنگ با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: عاملی که باعث شد در هشت سال دفاع مقدس سرفراز بیرون بیاییم این بود که دشمن نتوانست حتی یک وجب از خاک کشور را تصاحب کند. در جنگ اخیر نیز ایران پیروز میدان است زیرا دشمن نتوانسته به اهداف خود برسد.

محمدحسین ایمانی خوشخو، بااشاره به مسئولیت دانشگاه در چنین شرایطی خاطرنشان کرد:مسئولیت ما حفظ اعتبار دانشگاه است. قطعی اینترنت یکی از مشکلاتی بود که اساتید و دانشجویان در این ایام با آن مواجه بودند. اکنون به همت بخش IT دانشگاه، اعضای هیئت علمی و دانشجویان به اینترنت دسترسی دارند و می‌توانند از سایت‌های آموزشی و پژوهشی در راستای پیشبرد امور علمی استفاده کنند.

ایمانی همچنین به نگرانی‌هایی درباره ثبت‌نام ورودی‌های جدید به دلیل احتمال تاخیر در برگزاری کنکور اشاره کرد و در ادامه افزود:امسال دو تا سه طرح در حال اجرا داریم و قرار است به دانشجویان سه کارنامه آموزشی، مهارتی و فرهنگی ارائه شود.

نقش کلیدی رهبری در حمایت از نهادهای جهادی

در ادامه مراسم، عیسی علیزاده رئیس دانشکده حقوق و مشاور رئیس، ضمن گرامیداشت مقام استاد، به نقش کلیدی رهبری در حمایت از نهادهای جهادی اشاره کرد و گفت:مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای جهاددانشگاهی از عناوینی مانند «یکی از ستون‌های فرهنگی، جهاددانشگاهی است»، «جهاددانشگاهی مولد مبارک انقلاب است» و «جهاددانشگاهی یک فرهنگ است، یک سازمان نیست» استفاده می‌کردند. اگر حمایت‌های ایشان نبود، چنین پیشرفتی حاصل نمی شد.

وی همچنین به مدیریت بحران در دوران تعطیلی دانشگاه‌ها پس از حملات اخیر اشاره و تأکید کرد : با همکاری بخش‌های مختلف، فرایند آموزش متوقف نشد.

مسیر یادگیری نباید قطع نشود

در بخش دیگری از مراسم، احمد رمضانی، معاون آموزشی دانشگاه، درباره مدیریت بحران در دوران‌های دشوار گفت:مدیریت دانشگاه، فعالیت خود را بلافاصله پس از جنگ ۱۲ روزه و با چالش‌های جدی آغاز کرد و توانست در شهریورماه ۱۴۰۴، ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی، ارشد و دکتری را در سه مرحله به انجام برساند.

وی همچنین به دشواری‌های پس از ناآرامی‌های دی‌ماه و جنگ ۴۰ روزه اشاره کرد و افزود: در این دوران کلاس‌های آموزشی به صورت مجازی برگزار شده‌اند تا مسیر یادگیری قطع نشود.

در پایان این مراسم، از اساتید منتخب ۶دانشکده‌ تقدیر به عمل آمد که اسامی استادان منتخب دانشگاه به شرح ذیل است؛

۱- علی‌اصغر میرزایی مهر (دانشکده هنر و معماری)

۲- ابراهیم حاج خان میرزایی صراف (دانشکده علوم انسانی)

۳- سیدمهدی سجادی‌فر (دانشکده فنی و مهندسی)

۴- حمیدرضا عرفانیان (دانشکده علوم و فناوری‌های نوین زیستی)

۵- فاطمه قناد (دانشکده حقوق)

۶- زهرا نادعلی‌پور (دانشکده علوم گردشگری)

همچنین در بخش دیگری از این مراسم تعدادی از همکاران بازنشسته و فعالان حوزه آموزش، فناوری اطلاعات و اداره کل روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ نیز به پاس خدمات ارزنده شان در شرایط جنگ رمضان مورد تجلیل قرار گرفتند.