۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

پایداری تولید در بخش دام و طیور تضمین‌کننده آرامش بازار است

سلسله - فرماندار سلسله، تأکید کرد: پایداری تولید در بخش دام و طیور، تضمین‌کننده آرامش بازار این شهرستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم ملکی صادقی در جریان بازدید از یک مجتمع مرغداری بر نقش حیاتی واحدهای تولیدی در حفظ امنیت غذایی منطقه تأکید کرد.

وی در این بازدید ضمن بررسی روند فعالیت این بنگاه اقتصادی، گفت: در شرایط اقتصادی کنونی، واحدهای تولیدی همچون این مجتمع، نقشی اساسی در تأمین زنجیره اقلام موردنیاز مردم و سفره خانواده‌ها ایفا می‌کنند.

فرماندار سلسله، عنوان کرد: پایداری تولید در بخش دام و طیور، تضمین‌کننده آرامش بازار و دسترسی عادلانه شهروندان به محصولات پروتئینی است.

ملکی صادقی ضمن گفت‌وگوی صمیمانه با کارگران این واحد تولیدی با اهدای لوح سپاس از تلاش‌های ارزشمند کارگران این واحد تجلیل به عمل آورد و بر حمایت قاطع دولت از بنگاه‌های اقتصادی فعال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد.

