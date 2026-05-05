۴ هزار جلد کتاب به مراکز فرهنگی و هنری لرستان ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا داوری در سخنانی، اظهار داشت: در راستای به‌روزرسانی منابع کتابخانه‌ای و ارتقای سطح مطالعه در میان کودکان و نوجوانان، تعداد چهارهزار و ۸۰ جلد کتاب در قالب ۸۸ عنوان به مراکز فرهنگی و هنری لرستان ارسال شده است.

وی افزود: این بسته مطالعاتی باهدف تقویت مهارت خواندن، افزایش سرانه مطالعه و غنی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی مراکز کانون تهیه و میان مراکز فرهنگی هنری کانون در سراسر استان توزیع شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان با تأکید بر اهمیت دسترسی کودکان و نوجوانان به منابع متنوع و به‌روز، بیان داشت: تأمین کتاب‌های جدید و متناسب با نیازهای سنی مخاطبان، از اولویت‌های اصلی کانون است و تلاش می‌کنیم با استمرار این روند، زمینه رشد فکری و خلاقیت نسل آینده را بیش‌ازپیش فراهم کنیم.

داوری، گفت: ۳۰ مرکز کانون پرورش فکری شامل ۲۰ مرکز ثابت، دو کتابخانه پستی و هشت کتابخانه سیار شهری و روستایی فعالیت‌های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی را برای کودکان و نوجوانان شهرها و روستاهای سراسر استان ارائه می‌دهند.